Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion (USD)

Få Flaze Coin prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget FLAZE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb FLAZE

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Flaze Coin % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Flaze Coin Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Flaze Coin potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.003407 i 2025. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Flaze Coin potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003577 i 2026. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på FLAZE for 2027 være $ 0.003756 med en 10.25% vækstrate. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på FLAZE i 2028 være $ 0.003944 med en 15.76% vækstrate. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for FLAZE i 2029 være $ 0.004141 sammen med 21.55% vækstraten. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for FLAZE i 2030 være $ 0.004348 sammen med 27.63% vækstraten. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Flaze Coin potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007083. Flaze Coin (FLAZE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Flaze Coin potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011538. År Pris Vækst 2025 $ 0.003407 0.00%

2026 $ 0.003577 5.00%

2027 $ 0.003756 10.25%

2028 $ 0.003944 15.76%

2029 $ 0.004141 21.55%

2030 $ 0.004348 27.63%

2031 $ 0.004566 34.01%

2032 $ 0.004794 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.005034 47.75%

2034 $ 0.005285 55.13%

2035 $ 0.005550 62.89%

2036 $ 0.005827 71.03%

2037 $ 0.006119 79.59%

2038 $ 0.006425 88.56%

2039 $ 0.006746 97.99%

2040 $ 0.007083 107.89% Vis mere Kortsigtet Flaze Coinprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.003407 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.003407 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.003410 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.003421 0.41% Flaze Coin (FLAZE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på FLAZE for November 2, 2025(I dag) , er $0.003407 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Flaze Coin (FLAZE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for FLAZE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.003407 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Flaze Coin (FLAZE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for FLAZE, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.003410 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Flaze Coin (FLAZE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på FLAZE være $0.003421 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Flaze Coin prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 65.64K$ 65.64K $ 65.64K Cirkulationsforsyning 19.27M 19.27M 19.27M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste FLAZE pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har FLAZE et cirkulerende forsyning på 19.27M og en samlet markedsværdi på $ 65.64K. Se live FLAZE pris

Flaze Coin Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Flaze Coin-siden med livepriser er den aktuelle pris på Flaze Coin 0.003407USD. Det cirkulerende udbud af Flaze Coin(FLAZE) er 19.27M FLAZE , hvilket giver det en markedsværdi på $65,644 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 6.33% $ 0.000202 $ 0.003432 $ 0.003204

7 dage 15.16% $ 0.000516 $ 0.003934 $ 0.002818

30 dage -10.99% $ -0.000374 $ 0.003934 $ 0.002818 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Flaze Coin vist en prisbevægelse på $0.000202 , hvilket svarer til en værdiændring på 6.33% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Flaze Coin handlet til en højeste værdi på $0.003934 og en laveste værdi på $0.002818 . Den havde oplevet en prisændring på 15.16% . Denne seneste tendens viser FLAZEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Flaze Coin oplevet en ændring på -10.99% , hvilket svarer til cirka $-0.000374 i værdi. Det tyder på, at FLAZE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Flaze Coin (FLAZE )-prisforudsigelsesmodulet? Flaze Coin-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på FLAZE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Flaze Coin over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på FLAZE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Flaze Coin. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for FLAZE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af FLAZE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Flaze Coin.

Hvorfor er FLAZE prisforudsigelse vigtig?

FLAZE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er FLAZE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil FLAZE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for FLAZE næste måned? Ifølge Flaze Coin (FLAZE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede FLAZE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 FLAZE koste i 2026? Prisen på 1 Flaze Coin (FLAZE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil FLAZE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på FLAZE i 2027? Flaze Coin (FLAZE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 FLAZE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for FLAZE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Flaze Coin (FLAZE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for FLAZE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Flaze Coin (FLAZE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 FLAZE koste i 2030? Prisen på 1 Flaze Coin (FLAZE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil FLAZE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er FLAZE prisforudsigelsen for 2040? Flaze Coin (FLAZE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 FLAZE i 2040. Tilmeld dig nu