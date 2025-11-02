MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Disco By Matt Furie (DISCO) /

Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion (USD)

Få Disco By Matt Furie prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget DISCO vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Disco By Matt Furie % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Disco By Matt Furie Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Disco By Matt Furie potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.001215 i 2025. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Disco By Matt Furie potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001276 i 2026. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DISCO for 2027 være $ 0.001340 med en 10.25% vækstrate. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DISCO i 2028 være $ 0.001407 med en 15.76% vækstrate. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DISCO i 2029 være $ 0.001477 sammen med 21.55% vækstraten. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DISCO i 2030 være $ 0.001551 sammen med 27.63% vækstraten. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Disco By Matt Furie potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002527. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Disco By Matt Furie potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004116. År Pris Vækst 2025 $ 0.001215 0.00%

2026 $ 0.001276 5.00%

2027 $ 0.001340 10.25%

2028 $ 0.001407 15.76%

2029 $ 0.001477 21.55%

2030 $ 0.001551 27.63%

2031 $ 0.001629 34.01%

2032 $ 0.001710 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001796 47.75%

2034 $ 0.001885 55.13%

2035 $ 0.001980 62.89%

2036 $ 0.002079 71.03%

2037 $ 0.002183 79.59%

2038 $ 0.002292 88.56%

2039 $ 0.002406 97.99%

2040 $ 0.002527 107.89% Vis mere Kortsigtet Disco By Matt Furieprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.001215 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.001215 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.001216 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.001220 0.41% Disco By Matt Furie (DISCO) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på DISCO for November 2, 2025(I dag) , er $0.001215 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for DISCO, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.001215 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for DISCO, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.001216 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på DISCO være $0.001220 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Disco By Matt Furie prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste DISCO pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har DISCO et cirkulerende forsyning på 1.00B og en samlet markedsværdi på $ 1.22M. Se live DISCO pris

Disco By Matt Furie Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Disco By Matt Furie-siden med livepriser er den aktuelle pris på Disco By Matt Furie 0.001215USD. Det cirkulerende udbud af Disco By Matt Furie(DISCO) er 1.00B DISCO , hvilket giver det en markedsværdi på $1,217,526 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -1.79% $ 0 $ 0.001344 $ 0.001076

7 dage -2.28% $ -0.000027 $ 0.001402 $ 0.000089

30 dage 1,255.04% $ 0.015256 $ 0.001402 $ 0.000089 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Disco By Matt Furie vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -1.79% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Disco By Matt Furie handlet til en højeste værdi på $0.001402 og en laveste værdi på $0.000089 . Den havde oplevet en prisændring på -2.28% . Denne seneste tendens viser DISCOs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Disco By Matt Furie oplevet en ændring på 1,255.04% , hvilket svarer til cirka $0.015256 i værdi. Det tyder på, at DISCO kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Disco By Matt Furie (DISCO )-prisforudsigelsesmodulet? Disco By Matt Furie-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på DISCO baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Disco By Matt Furie over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på DISCO, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Disco By Matt Furie. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for DISCO. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af DISCO for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Disco By Matt Furie.

Hvorfor er DISCO prisforudsigelse vigtig?

DISCO Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er DISCO værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil DISCO opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for DISCO næste måned? Ifølge Disco By Matt Furie (DISCO) prisprediktionsværktøjet vil den forventede DISCO pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 DISCO koste i 2026? Prisen på 1 Disco By Matt Furie (DISCO) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DISCO stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på DISCO i 2027? Disco By Matt Furie (DISCO) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 DISCO i 2027. Hvad er det anslåede prismål for DISCO i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Disco By Matt Furie (DISCO) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for DISCO i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Disco By Matt Furie (DISCO) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 DISCO koste i 2030? Prisen på 1 Disco By Matt Furie (DISCO) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DISCO stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er DISCO prisforudsigelsen for 2040? Disco By Matt Furie (DISCO) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 DISCO i 2040.