Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Dephaser JPY % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Dephaser JPY Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Dephaser JPY potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.006501 i 2025. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Dephaser JPY potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006826 i 2026. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på JPYT for 2027 være $ 0.007167 med en 10.25% vækstrate. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på JPYT i 2028 være $ 0.007526 med en 15.76% vækstrate. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for JPYT i 2029 være $ 0.007902 sammen med 21.55% vækstraten. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for JPYT i 2030 være $ 0.008297 sammen med 27.63% vækstraten. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dephaser JPY potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013516. Dephaser JPY (JPYT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dephaser JPY potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022016. År Pris Vækst 2025 $ 0.006501 0.00%

2026 $ 0.006826 5.00%

2027 $ 0.007167 10.25%

2028 $ 0.007526 15.76%

2029 $ 0.007902 21.55%

2030 $ 0.008297 27.63%

2031 $ 0.008712 34.01%

2032 $ 0.009148 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.009605 47.75%

2034 $ 0.010085 55.13%

2035 $ 0.010590 62.89%

2036 $ 0.011119 71.03%

2037 $ 0.011675 79.59%

2038 $ 0.012259 88.56%

2039 $ 0.012872 97.99%

2040 $ 0.013516 107.89% Vis mere Kortsigtet Dephaser JPYprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.006501 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.006502 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.006507 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.006528 0.41% Dephaser JPY (JPYT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på JPYT for November 2, 2025(I dag) , er $0.006501 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Dephaser JPY (JPYT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for JPYT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.006502 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Dephaser JPY (JPYT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for JPYT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.006507 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Dephaser JPY (JPYT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på JPYT være $0.006528 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Dephaser JPY prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 164.75K$ 164.75K $ 164.75K Cirkulationsforsyning 25.34M 25.34M 25.34M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste JPYT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har JPYT et cirkulerende forsyning på 25.34M og en samlet markedsværdi på $ 164.75K. Se live JPYT pris

Dephaser JPY Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Dephaser JPY-siden med livepriser er den aktuelle pris på Dephaser JPY 0.006501USD. Det cirkulerende udbud af Dephaser JPY(JPYT) er 25.34M JPYT , hvilket giver det en markedsværdi på $164,749 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.77% $ 0 $ 0.006543 $ 0.006439

7 dage -1.16% $ -0.000076 $ 0.006648 $ 0.006432

30 dage -2.30% $ -0.000150 $ 0.006648 $ 0.006432 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Dephaser JPY vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.77% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Dephaser JPY handlet til en højeste værdi på $0.006648 og en laveste værdi på $0.006432 . Den havde oplevet en prisændring på -1.16% . Denne seneste tendens viser JPYTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Dephaser JPY oplevet en ændring på -2.30% , hvilket svarer til cirka $-0.000150 i værdi. Det tyder på, at JPYT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Dephaser JPY (JPYT )-prisforudsigelsesmodulet? Dephaser JPY-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på JPYT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Dephaser JPY over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på JPYT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Dephaser JPY. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for JPYT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af JPYT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Dephaser JPY.

Hvorfor er JPYT prisforudsigelse vigtig?

JPYT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er JPYT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil JPYT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for JPYT næste måned? Ifølge Dephaser JPY (JPYT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede JPYT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 JPYT koste i 2026? Prisen på 1 Dephaser JPY (JPYT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil JPYT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på JPYT i 2027? Dephaser JPY (JPYT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 JPYT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for JPYT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Dephaser JPY (JPYT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for JPYT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Dephaser JPY (JPYT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 JPYT koste i 2030? Prisen på 1 Dephaser JPY (JPYT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil JPYT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er JPYT prisforudsigelsen for 2040? Dephaser JPY (JPYT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 JPYT i 2040.