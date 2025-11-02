Daku V2 (DAKU) Prisprediktion (USD)

Få Daku V2 prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget DAKU vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Daku V2 % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Daku V2 Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Daku V2 potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.131306 i 2025. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Daku V2 potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.137871 i 2026. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DAKU for 2027 være $ 0.144764 med en 10.25% vækstrate. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DAKU i 2028 være $ 0.152003 med en 15.76% vækstrate. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DAKU i 2029 være $ 0.159603 sammen med 21.55% vækstraten. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DAKU i 2030 være $ 0.167583 sammen med 27.63% vækstraten. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Daku V2 potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.272975. Daku V2 (DAKU) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Daku V2 potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.444648. År Pris Vækst 2025 $ 0.131306 0.00%

2026 $ 0.137871 5.00%

2027 $ 0.144764 10.25%

2028 $ 0.152003 15.76%

2029 $ 0.159603 21.55%

2030 $ 0.167583 27.63%

2031 $ 0.175962 34.01%

2032 $ 0.184760 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.193998 47.75%

2034 $ 0.203698 55.13%

2035 $ 0.213883 62.89%

2036 $ 0.224577 71.03%

2037 $ 0.235806 79.59%

2038 $ 0.247597 88.56%

2039 $ 0.259976 97.99%

2040 $ 0.272975 107.89% Vis mere Kortsigtet Daku V2prisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.131306 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.131323 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.131431 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.131845 0.41% Daku V2 (DAKU) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på DAKU for November 2, 2025(I dag) , er $0.131306 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Daku V2 (DAKU) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for DAKU, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.131323 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Daku V2 (DAKU) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for DAKU, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.131431 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Daku V2 (DAKU) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på DAKU være $0.131845 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Daku V2 prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 78.78M$ 78.78M $ 78.78M Cirkulationsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste DAKU pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har DAKU et cirkulerende forsyning på 600.00M og en samlet markedsværdi på $ 78.78M. Se live DAKU pris

Daku V2 Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Daku V2-siden med livepriser er den aktuelle pris på Daku V2 0.131306USD. Det cirkulerende udbud af Daku V2(DAKU) er 600.00M DAKU , hvilket giver det en markedsværdi på $78,783,571 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 10.90% $ 0.012906 $ 0.132708 $ 0.117907

7 dage 3.53% $ 0.004630 $ 0.135011 $ 0.115548

30 dage -3.48% $ -0.004574 $ 0.135011 $ 0.115548 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Daku V2 vist en prisbevægelse på $0.012906 , hvilket svarer til en værdiændring på 10.90% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Daku V2 handlet til en højeste værdi på $0.135011 og en laveste værdi på $0.115548 . Den havde oplevet en prisændring på 3.53% . Denne seneste tendens viser DAKUs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Daku V2 oplevet en ændring på -3.48% , hvilket svarer til cirka $-0.004574 i værdi. Det tyder på, at DAKU kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Daku V2 (DAKU )-prisforudsigelsesmodulet? Daku V2-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på DAKU baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Daku V2 over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på DAKU, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Daku V2. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for DAKU. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af DAKU for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Daku V2.

Hvorfor er DAKU prisforudsigelse vigtig?

DAKU Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er DAKU værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil DAKU opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for DAKU næste måned? Ifølge Daku V2 (DAKU) prisprediktionsværktøjet vil den forventede DAKU pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 DAKU koste i 2026? Prisen på 1 Daku V2 (DAKU) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DAKU stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på DAKU i 2027? Daku V2 (DAKU) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 DAKU i 2027. Hvad er det anslåede prismål for DAKU i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Daku V2 (DAKU) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for DAKU i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Daku V2 (DAKU) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 DAKU koste i 2030? Prisen på 1 Daku V2 (DAKU) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DAKU stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er DAKU prisforudsigelsen for 2040? Daku V2 (DAKU) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 DAKU i 2040. Tilmeld dig nu