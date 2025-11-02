BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion (USD)

Få BEAST SELLER prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget BEAST vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på BEAST SELLER % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse BEAST SELLER Prisprediktion for 2025-2050 (USD) BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan BEAST SELLER potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.007286 i 2025. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan BEAST SELLER potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007650 i 2026. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på BEAST for 2027 være $ 0.008033 med en 10.25% vækstrate. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på BEAST i 2028 være $ 0.008434 med en 15.76% vækstrate. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for BEAST i 2029 være $ 0.008856 sammen med 21.55% vækstraten. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for BEAST i 2030 være $ 0.009299 sammen med 27.63% vækstraten. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på BEAST SELLER potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015147. BEAST SELLER (BEAST) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på BEAST SELLER potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024674. År Pris Vækst 2025 $ 0.007286 0.00%

2026 $ 0.007650 5.00%

2027 $ 0.008033 10.25%

2028 $ 0.008434 15.76%

2029 $ 0.008856 21.55%

2030 $ 0.009299 27.63%

2031 $ 0.009764 34.01%

2032 $ 0.010252 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.010765 47.75%

2034 $ 0.011303 55.13%

2035 $ 0.011868 62.89%

2036 $ 0.012462 71.03%

2037 $ 0.013085 79.59%

2038 $ 0.013739 88.56%

2039 $ 0.014426 97.99%

2040 $ 0.015147 107.89% Vis mere Kortsigtet BEAST SELLERprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.007286 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.007287 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.007293 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.007316 0.41% BEAST SELLER (BEAST) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på BEAST for November 2, 2025(I dag) , er $0.007286 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. BEAST SELLER (BEAST) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for BEAST, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.007287 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. BEAST SELLER (BEAST) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for BEAST, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.007293 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. BEAST SELLER (BEAST) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på BEAST være $0.007316 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel BEAST SELLER prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 505.92K$ 505.92K $ 505.92K Cirkulationsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste BEAST pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har BEAST et cirkulerende forsyning på 69.42M og en samlet markedsværdi på $ 505.92K. Se live BEAST pris

BEAST SELLER Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på BEAST SELLER-siden med livepriser er den aktuelle pris på BEAST SELLER 0.007286USD. Det cirkulerende udbud af BEAST SELLER(BEAST) er 69.42M BEAST , hvilket giver det en markedsværdi på $505,916 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 6.92% $ 0.000471 $ 0.007700 $ 0.006809

7 dage -14.24% $ -0.001037 $ 0.009603 $ 0.006721

30 dage -24.54% $ -0.001788 $ 0.009603 $ 0.006721 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har BEAST SELLER vist en prisbevægelse på $0.000471 , hvilket svarer til en værdiændring på 6.92% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev BEAST SELLER handlet til en højeste værdi på $0.009603 og en laveste værdi på $0.006721 . Den havde oplevet en prisændring på -14.24% . Denne seneste tendens viser BEASTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har BEAST SELLER oplevet en ændring på -24.54% , hvilket svarer til cirka $-0.001788 i værdi. Det tyder på, at BEAST kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer BEAST SELLER (BEAST )-prisforudsigelsesmodulet? BEAST SELLER-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på BEAST baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for BEAST SELLER over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på BEAST, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på BEAST SELLER. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for BEAST. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af BEAST for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for BEAST SELLER.

Hvorfor er BEAST prisforudsigelse vigtig?

BEAST Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

