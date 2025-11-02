Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion (USD)

Få Anduril PreStocks prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget ANDURIL vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb ANDURIL

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Anduril PreStocks % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Anduril PreStocks Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Anduril PreStocks potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 79.07 i 2025. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Anduril PreStocks potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 83.0235 i 2026. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ANDURIL for 2027 være $ 87.1746 med en 10.25% vækstrate. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ANDURIL i 2028 være $ 91.5334 med en 15.76% vækstrate. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ANDURIL i 2029 være $ 96.1100 sammen med 21.55% vækstraten. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ANDURIL i 2030 være $ 100.9155 sammen med 27.63% vækstraten. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Anduril PreStocks potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 164.3808. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Anduril PreStocks potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 267.7590. År Pris Vækst 2025 $ 79.07 0.00%

2026 $ 83.0235 5.00%

2027 $ 87.1746 10.25%

2028 $ 91.5334 15.76%

2029 $ 96.1100 21.55%

2030 $ 100.9155 27.63%

2031 $ 105.9613 34.01%

2032 $ 111.2594 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 116.8224 47.75%

2034 $ 122.6635 55.13%

2035 $ 128.7966 62.89%

2036 $ 135.2365 71.03%

2037 $ 141.9983 79.59%

2038 $ 149.0982 88.56%

2039 $ 156.5531 97.99%

2040 $ 164.3808 107.89% Vis mere Kortsigtet Anduril PreStocksprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 79.07 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 79.0808 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 79.1458 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 79.3949 0.41% Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ANDURIL for November 2, 2025(I dag) , er $79.07 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ANDURIL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $79.0808 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ANDURIL, med en årlig vækstrate på 5% , er $79.1458 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ANDURIL være $79.3949 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Anduril PreStocks prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 905.31K$ 905.31K $ 905.31K Cirkulationsforsyning 11.45K 11.45K 11.45K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste ANDURIL pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har ANDURIL et cirkulerende forsyning på 11.45K og en samlet markedsværdi på $ 905.31K. Se live ANDURIL pris

Anduril PreStocks Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Anduril PreStocks-siden med livepriser er den aktuelle pris på Anduril PreStocks 79.07USD. Det cirkulerende udbud af Anduril PreStocks(ANDURIL) er 11.45K ANDURIL , hvilket giver det en markedsværdi på $905,311 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.59% $ 0.460395 $ 79.24 $ 77.85

7 dage 34.09% $ 26.9549 $ 83.7333 $ 59.1591

30 dage 10.48% $ 8.2876 $ 83.7333 $ 59.1591 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Anduril PreStocks vist en prisbevægelse på $0.460395 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.59% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Anduril PreStocks handlet til en højeste værdi på $83.7333 og en laveste værdi på $59.1591 . Den havde oplevet en prisændring på 34.09% . Denne seneste tendens viser ANDURILs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Anduril PreStocks oplevet en ændring på 10.48% , hvilket svarer til cirka $8.2876 i værdi. Det tyder på, at ANDURIL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Anduril PreStocks (ANDURIL )-prisforudsigelsesmodulet? Anduril PreStocks-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ANDURIL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Anduril PreStocks over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ANDURIL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Anduril PreStocks. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ANDURIL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ANDURIL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Anduril PreStocks.

Hvorfor er ANDURIL prisforudsigelse vigtig?

ANDURIL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ANDURIL værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ANDURIL opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ANDURIL næste måned? Ifølge Anduril PreStocks (ANDURIL) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ANDURIL pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ANDURIL koste i 2026? Prisen på 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ANDURIL stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ANDURIL i 2027? Anduril PreStocks (ANDURIL) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ANDURIL i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ANDURIL i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Anduril PreStocks (ANDURIL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ANDURIL i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Anduril PreStocks (ANDURIL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ANDURIL koste i 2030? Prisen på 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ANDURIL stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ANDURIL prisforudsigelsen for 2040? Anduril PreStocks (ANDURIL) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ANDURIL i 2040. Tilmeld dig nu