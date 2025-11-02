Alvey Chain (WALV) Prisprediktion (USD)

Få Alvey Chain prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget WALV vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb WALV

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Alvey Chain % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Alvey Chain Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Alvey Chain potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000099 i 2025. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Alvey Chain potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000104 i 2026. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WALV for 2027 være $ 0.000109 med en 10.25% vækstrate. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WALV i 2028 være $ 0.000114 med en 15.76% vækstrate. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WALV i 2029 være $ 0.000120 sammen med 21.55% vækstraten. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WALV i 2030 være $ 0.000126 sammen med 27.63% vækstraten. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Alvey Chain potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000206. Alvey Chain (WALV) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Alvey Chain potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000336. År Pris Vækst 2025 $ 0.000099 0.00%

2026 $ 0.000104 5.00%

2027 $ 0.000109 10.25%

2028 $ 0.000114 15.76%

2029 $ 0.000120 21.55%

2030 $ 0.000126 27.63%

2031 $ 0.000133 34.01%

2032 $ 0.000139 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000146 47.75%

2034 $ 0.000154 55.13%

2035 $ 0.000161 62.89%

2036 $ 0.000169 71.03%

2037 $ 0.000178 79.59%

2038 $ 0.000187 88.56%

2039 $ 0.000196 97.99%

2040 $ 0.000206 107.89% Vis mere Kortsigtet Alvey Chainprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000099 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000099 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000099 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000099 0.41% Alvey Chain (WALV) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på WALV for November 2, 2025(I dag) , er $0.000099 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Alvey Chain (WALV) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for WALV, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000099 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Alvey Chain (WALV) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for WALV, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000099 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Alvey Chain (WALV) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på WALV være $0.000099 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Alvey Chain prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Cirkulationsforsyning 116.77M 116.77M 116.77M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste WALV pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har WALV et cirkulerende forsyning på 116.77M og en samlet markedsværdi på $ 11.60K. Se live WALV pris

Alvey Chain Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Alvey Chain-siden med livepriser er den aktuelle pris på Alvey Chain 0.000099USD. Det cirkulerende udbud af Alvey Chain(WALV) er 116.77M WALV , hvilket giver det en markedsværdi på $11,599.07 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 2.97% $ 0 $ 0.000099 $ 0.000096

7 dage 15.21% $ 0.000015 $ 0.000174 $ 0.000071

30 dage -30.39% $ -0.000030 $ 0.000174 $ 0.000071 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Alvey Chain vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 2.97% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Alvey Chain handlet til en højeste værdi på $0.000174 og en laveste værdi på $0.000071 . Den havde oplevet en prisændring på 15.21% . Denne seneste tendens viser WALVs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Alvey Chain oplevet en ændring på -30.39% , hvilket svarer til cirka $-0.000030 i værdi. Det tyder på, at WALV kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Alvey Chain (WALV )-prisforudsigelsesmodulet? Alvey Chain-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på WALV baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Alvey Chain over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på WALV, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Alvey Chain. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for WALV. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af WALV for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Alvey Chain.

Hvorfor er WALV prisforudsigelse vigtig?

WALV Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er WALV værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil WALV opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for WALV næste måned? Ifølge Alvey Chain (WALV) prisprediktionsværktøjet vil den forventede WALV pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 WALV koste i 2026? Prisen på 1 Alvey Chain (WALV) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil WALV stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på WALV i 2027? Alvey Chain (WALV) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 WALV i 2027. Hvad er det anslåede prismål for WALV i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Alvey Chain (WALV) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for WALV i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Alvey Chain (WALV) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 WALV koste i 2030? Prisen på 1 Alvey Chain (WALV) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil WALV stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er WALV prisforudsigelsen for 2040? Alvey Chain (WALV) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 WALV i 2040. Tilmeld dig nu