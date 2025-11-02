YURU COIN (YURU) Prisprediktion (USD)

Få YURU COIN prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget YURU vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb YURU

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på YURU COIN % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.7923 $0.7923 $0.7923 +0.32% USD Faktisk Forudsigelse YURU COIN Prisprediktion for 2025-2050 (USD) YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan YURU COIN potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.7923 i 2025. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan YURU COIN potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.831915 i 2026. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på YURU for 2027 være $ 0.873510 med en 10.25% vækstrate. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på YURU i 2028 være $ 0.917186 med en 15.76% vækstrate. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for YURU i 2029 være $ 0.963045 sammen med 21.55% vækstraten. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for YURU i 2030 være $ 1.0111 sammen med 27.63% vækstraten. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på YURU COIN potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.6471. YURU COIN (YURU) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på YURU COIN potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.6830. År Pris Vækst 2025 $ 0.7923 0.00%

2026 $ 0.831915 5.00%

2027 $ 0.873510 10.25%

2028 $ 0.917186 15.76%

2029 $ 0.963045 21.55%

2030 $ 1.0111 27.63%

2031 $ 1.0617 34.01%

2032 $ 1.1148 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.1705 47.75%

2034 $ 1.2291 55.13%

2035 $ 1.2905 62.89%

2036 $ 1.3551 71.03%

2037 $ 1.4228 79.59%

2038 $ 1.4939 88.56%

2039 $ 1.5686 97.99%

2040 $ 1.6471 107.89% Vis mere Kortsigtet YURU COINprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.7923 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.792408 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.793059 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.795556 0.41% YURU COIN (YURU) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på YURU for November 2, 2025(I dag) , er $0.7923 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. YURU COIN (YURU) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for YURU, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.792408 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. YURU COIN (YURU) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for YURU, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.793059 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. YURU COIN (YURU) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på YURU være $0.795556 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel YURU COIN prisstatistik Nuværende pris $ 0.7923$ 0.7923 $ 0.7923 Prisændring (24 T) +0.32% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K Volumen (24 timer) -- Den seneste YURU pris er $ 0.7923. Den har en 24-timers ændring på +0.32%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 11.67K. Desuden har YURU et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live YURU pris

Sådan køber du YURU COIN (YURU) Prøver du at købe YURU? Du kan nu købe YURU via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber YURU COIN og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber YURU nu

YURU COIN Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på YURU COIN-siden med livepriser er den aktuelle pris på YURU COIN 0.7923USD. Det cirkulerende udbud af YURU COIN(YURU) er 0.00 YURU , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.008199 $ 0.8045 $ 0.7836

7 dage -0.02% $ -0.017299 $ 0.8607 $ 0.7753

30 dage -0.18% $ -0.1854 $ 0.9995 $ 0.7299 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har YURU COIN vist en prisbevægelse på $0.008199 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev YURU COIN handlet til en højeste værdi på $0.8607 og en laveste værdi på $0.7753 . Den havde oplevet en prisændring på -0.02% . Denne seneste tendens viser YURUs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har YURU COIN oplevet en ændring på -0.18% , hvilket svarer til cirka $-0.1854 i værdi. Det tyder på, at YURU kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette YURU COIN prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele YURU prishistorikken

Hvordan fungerer YURU COIN (YURU )-prisforudsigelsesmodulet? YURU COIN-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på YURU baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for YURU COIN over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på YURU, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på YURU COIN. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for YURU. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af YURU for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for YURU COIN.

Hvorfor er YURU prisforudsigelse vigtig?

YURU Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er YURU værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil YURU opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for YURU næste måned? Ifølge YURU COIN (YURU) prisprediktionsværktøjet vil den forventede YURU pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 YURU koste i 2026? Prisen på 1 YURU COIN (YURU) er i dag $0.7923 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil YURU stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på YURU i 2027? YURU COIN (YURU) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 YURU i 2027. Hvad er det anslåede prismål for YURU i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil YURU COIN (YURU) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for YURU i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil YURU COIN (YURU) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 YURU koste i 2030? Prisen på 1 YURU COIN (YURU) er i dag $0.7923 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil YURU stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er YURU prisforudsigelsen for 2040? YURU COIN (YURU) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 YURU i 2040. Tilmeld dig nu