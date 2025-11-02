Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion (USD)

Få Swarm Network prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget TRUTH vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Swarm Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.01339 $0.01339 $0.01339 +1.05% USD Faktisk Forudsigelse Swarm Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Swarm Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.01339 i 2025. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Swarm Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014059 i 2026. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på TRUTH for 2027 være $ 0.014762 med en 10.25% vækstrate. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på TRUTH i 2028 være $ 0.015500 med en 15.76% vækstrate. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for TRUTH i 2029 være $ 0.016275 sammen med 21.55% vækstraten. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for TRUTH i 2030 være $ 0.017089 sammen med 27.63% vækstraten. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Swarm Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027836. Swarm Network (TRUTH) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Swarm Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.045343. År Pris Vækst 2025 $ 0.01339 0.00%

Aktuel Swarm Network prisstatistik Nuværende pris $ 0.01339$ 0.01339 $ 0.01339 Prisændring (24 T) +1.05% Markedsværdi $ 27.92M$ 27.92M $ 27.92M Cirkulationsforsyning 2.09B 2.09B 2.09B Volumen (24 timer) $ 93.02K$ 93.02K $ 93.02K Volumen (24 timer) -- Den seneste TRUTH pris er $ 0.01339. Den har en 24-timers ændring på +1.05%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 93.02K. Desuden har TRUTH et cirkulerende forsyning på 2.09B og en samlet markedsværdi på $ 27.92M. Se live TRUTH pris

Swarm Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Swarm Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på Swarm Network 0.01339USD. Det cirkulerende udbud af Swarm Network(TRUTH) er 0.00 TRUTH , hvilket giver det en markedsværdi på $27.92M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.05% $ 0.000660 $ 0.01363 $ 0.01272

7 dage -0.21% $ -0.003690 $ 0.01711 $ 0.01247

30 dage -0.06% $ -0.00098 $ 0.01861 $ 0.00891 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Swarm Network vist en prisbevægelse på $0.000660 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.05% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Swarm Network handlet til en højeste værdi på $0.01711 og en laveste værdi på $0.01247 . Den havde oplevet en prisændring på -0.21% . Denne seneste tendens viser TRUTHs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Swarm Network oplevet en ændring på -0.06% , hvilket svarer til cirka $-0.00098 i værdi. Det tyder på, at TRUTH kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Swarm Network prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele TRUTH prishistorikken

Hvordan fungerer Swarm Network (TRUTH )-prisforudsigelsesmodulet? Swarm Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på TRUTH baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Swarm Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på TRUTH, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Swarm Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for TRUTH. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af TRUTH for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Swarm Network.

Hvorfor er TRUTH prisforudsigelse vigtig?

TRUTH Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

