Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på SharpLink Gaming % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $13.84 $13.84 $13.84 0.00% USD Faktisk Forudsigelse SharpLink Gaming Prisprediktion for 2025-2050 (USD) SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan SharpLink Gaming potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 13.84 i 2025. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan SharpLink Gaming potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 14.532 i 2026. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SBETON for 2027 være $ 15.2586 med en 10.25% vækstrate. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SBETON i 2028 være $ 16.0215 med en 15.76% vækstrate. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SBETON i 2029 være $ 16.8226 sammen med 21.55% vækstraten. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SBETON i 2030 være $ 17.6637 sammen med 27.63% vækstraten. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SharpLink Gaming potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 28.7723. SharpLink Gaming (SBETON) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SharpLink Gaming potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 46.8671. År Pris Vækst 2025 $ 13.84 0.00%

2026 $ 14.532 5.00%

2027 $ 15.2586 10.25%

2028 $ 16.0215 15.76%

2029 $ 16.8226 21.55%

2030 $ 17.6637 27.63%

2031 $ 18.5469 34.01%

2032 $ 19.4742 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 20.4479 47.75%

2034 $ 21.4703 55.13%

2035 $ 22.5439 62.89%

2036 $ 23.6710 71.03%

2037 $ 24.8546 79.59%

2038 $ 26.0973 88.56%

2039 $ 27.4022 97.99%

2040 $ 28.7723 107.89% Vis mere Kortsigtet SharpLink Gamingprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 13.84 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 13.8418 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 13.8532 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 13.8968 0.41% SharpLink Gaming (SBETON) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på SBETON for November 2, 2025(I dag) , er $13.84 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. SharpLink Gaming (SBETON) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for SBETON, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $13.8418 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. SharpLink Gaming (SBETON) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for SBETON, med en årlig vækstrate på 5% , er $13.8532 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. SharpLink Gaming (SBETON) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på SBETON være $13.8968 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel SharpLink Gaming prisstatistik Nuværende pris $ 13.84$ 13.84 $ 13.84 Prisændring (24 T) 0.00% Markedsværdi $ 224.15K$ 224.15K $ 224.15K Cirkulationsforsyning 16.20K 16.20K 16.20K Volumen (24 timer) $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K Volumen (24 timer) -- Den seneste SBETON pris er $ 13.84. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.17K. Desuden har SBETON et cirkulerende forsyning på 16.20K og en samlet markedsværdi på $ 224.15K. Se live SBETON pris

SharpLink Gaming Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på SharpLink Gaming-siden med livepriser er den aktuelle pris på SharpLink Gaming 13.84USD. Det cirkulerende udbud af SharpLink Gaming(SBETON) er 0.00 SBETON , hvilket giver det en markedsværdi på $224.15K . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0.049999 $ 13.92 $ 13.76

7 dage -0.00% $ -0.120000 $ 15.06 $ 12.74

30 dage -0.23% $ -4.3100 $ 19.46 $ 12.74 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har SharpLink Gaming vist en prisbevægelse på $0.049999 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev SharpLink Gaming handlet til en højeste værdi på $15.06 og en laveste værdi på $12.74 . Den havde oplevet en prisændring på -0.00% . Denne seneste tendens viser SBETONs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har SharpLink Gaming oplevet en ændring på -0.23% , hvilket svarer til cirka $-4.3100 i værdi. Det tyder på, at SBETON kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette SharpLink Gaming prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele SBETON prishistorikken

Hvordan fungerer SharpLink Gaming (SBETON )-prisforudsigelsesmodulet? SharpLink Gaming-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på SBETON baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for SharpLink Gaming over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på SBETON, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på SharpLink Gaming. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for SBETON. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af SBETON for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for SharpLink Gaming.

Hvorfor er SBETON prisforudsigelse vigtig?

SBETON Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er SBETON værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil SBETON opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for SBETON næste måned? Ifølge SharpLink Gaming (SBETON) prisprediktionsværktøjet vil den forventede SBETON pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 SBETON koste i 2026? Prisen på 1 SharpLink Gaming (SBETON) er i dag $13.84 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SBETON stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på SBETON i 2027? SharpLink Gaming (SBETON) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 SBETON i 2027. Hvad er det anslåede prismål for SBETON i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil SharpLink Gaming (SBETON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for SBETON i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil SharpLink Gaming (SBETON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 SBETON koste i 2030? Prisen på 1 SharpLink Gaming (SBETON) er i dag $13.84 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SBETON stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er SBETON prisforudsigelsen for 2040? SharpLink Gaming (SBETON) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 SBETON i 2040. Tilmeld dig nu