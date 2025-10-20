Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion (USD)

Få Just Memecoin prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MEMECOIN vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Just Memecoin % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.0004857 $0.0004857 $0.0004857 -4.10% USD Faktisk Forudsigelse Just Memecoin Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Just Memecoin potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000485 i 2025. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Just Memecoin potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000509 i 2026. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MEMECOIN for 2027 være $ 0.000535 med en 10.25% vækstrate. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MEMECOIN i 2028 være $ 0.000562 med en 15.76% vækstrate. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MEMECOIN i 2029 være $ 0.000590 sammen med 21.55% vækstraten. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MEMECOIN i 2030 være $ 0.000619 sammen med 27.63% vækstraten. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Just Memecoin potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001009. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Just Memecoin potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001644. År Pris Vækst 2025 $ 0.000485 0.00%

2026 $ 0.000509 5.00%

2027 $ 0.000535 10.25%

2028 $ 0.000562 15.76%

2029 $ 0.000590 21.55%

2030 $ 0.000619 27.63%

2031 $ 0.000650 34.01%

2032 $ 0.000683 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000717 47.75%

2034 $ 0.000753 55.13%

2035 $ 0.000791 62.89%

2036 $ 0.000830 71.03%

2037 $ 0.000872 79.59%

2038 $ 0.000915 88.56%

2039 $ 0.000961 97.99%

2040 $ 0.001009 107.89% Vis mere Kortsigtet Just Memecoinprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 20, 2025(I dag) $ 0.000485 0.00%

October 21, 2025(I morgen) $ 0.000485 0.01%

October 27, 2025(Denne uge) $ 0.000486 0.10%

November 19, 2025(30 dage) $ 0.000487 0.41% Just Memecoin (MEMECOIN) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MEMECOIN for October 20, 2025(I dag) , er $0.000485 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisforudsigelse i morgen For October 21, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MEMECOIN, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000485 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 27, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MEMECOIN, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000486 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Just Memecoin (MEMECOIN) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MEMECOIN være $0.000487 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Just Memecoin prisstatistik Nuværende pris $ 0.0004857$ 0.0004857 $ 0.0004857 Prisændring (24 T) -4.10% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Volumen (24 timer) -- Den seneste MEMECOIN pris er $ 0.0004857. Den har en 24-timers ændring på -4.10%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.73K. Desuden har MEMECOIN et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live MEMECOIN pris

Just Memecoin Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Just Memecoin-siden med livepriser er den aktuelle pris på Just Memecoin 0.000485USD. Det cirkulerende udbud af Just Memecoin(MEMECOIN) er 0.00 MEMECOIN , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.03% $ -0.000015 $ 0.000531 $ 0.000464

7 dage -0.35% $ -0.000270 $ 0.000936 $ 0.000428

30 dage -0.77% $ -0.001629 $ 0.002296 $ 0.000428 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Just Memecoin vist en prisbevægelse på $-0.000015 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.03% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Just Memecoin handlet til en højeste værdi på $0.000936 og en laveste værdi på $0.000428 . Den havde oplevet en prisændring på -0.35% . Denne seneste tendens viser MEMECOINs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Just Memecoin oplevet en ændring på -0.77% , hvilket svarer til cirka $-0.001629 i værdi. Det tyder på, at MEMECOIN kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Just Memecoin prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele MEMECOIN prishistorikken

Hvordan fungerer Just Memecoin (MEMECOIN )-prisforudsigelsesmodulet? Just Memecoin-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MEMECOIN baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Just Memecoin over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MEMECOIN, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Just Memecoin. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MEMECOIN. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MEMECOIN for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Just Memecoin.

Hvorfor er MEMECOIN prisforudsigelse vigtig?

MEMECOIN Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MEMECOIN værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MEMECOIN opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MEMECOIN næste måned? Ifølge Just Memecoin (MEMECOIN) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MEMECOIN pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MEMECOIN koste i 2026? Prisen på 1 Just Memecoin (MEMECOIN) er i dag $0.000485 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MEMECOIN stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MEMECOIN i 2027? Just Memecoin (MEMECOIN) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MEMECOIN i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MEMECOIN i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Just Memecoin (MEMECOIN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MEMECOIN i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Just Memecoin (MEMECOIN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MEMECOIN koste i 2030? Prisen på 1 Just Memecoin (MEMECOIN) er i dag $0.000485 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MEMECOIN stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MEMECOIN prisforudsigelsen for 2040? Just Memecoin (MEMECOIN) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MEMECOIN i 2040.