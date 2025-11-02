KIND (KIND) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på KIND % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.0008149 $0.0008149 $0.0008149 +3.02% USD Faktisk Forudsigelse KIND Prisprediktion for 2025-2050 (USD) KIND (KIND) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan KIND potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000814 i 2025. KIND (KIND) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan KIND potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000855 i 2026. KIND (KIND) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på KIND for 2027 være $ 0.000898 med en 10.25% vækstrate. KIND (KIND) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på KIND i 2028 være $ 0.000943 med en 15.76% vækstrate. KIND (KIND) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for KIND i 2029 være $ 0.000990 sammen med 21.55% vækstraten. KIND (KIND) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for KIND i 2030 være $ 0.001040 sammen med 27.63% vækstraten. KIND (KIND) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på KIND potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001694. KIND (KIND) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på KIND potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002759. År Pris Vækst 2025 $ 0.000814 0.00%

2026 $ 0.000855 5.00%

2027 $ 0.000898 10.25%

2028 $ 0.000943 15.76%

2029 $ 0.000990 21.55%

2030 $ 0.001040 27.63%

2031 $ 0.001092 34.01%

2032 $ 0.001146 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001203 47.75%

2034 $ 0.001264 55.13%

2035 $ 0.001327 62.89%

2036 $ 0.001393 71.03%

2037 $ 0.001463 79.59%

2038 $ 0.001536 88.56%

2039 $ 0.001613 97.99%

2040 $ 0.001694 107.89% Vis mere Kortsigtet KINDprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000814 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000815 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000815 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000818 0.41% KIND (KIND) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på KIND for November 2, 2025(I dag) , er $0.000814 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. KIND (KIND) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for KIND, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000815 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. KIND (KIND) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for KIND, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000815 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. KIND (KIND) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på KIND være $0.000818 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel KIND prisstatistik Nuværende pris $ 0.0008149$ 0.0008149 $ 0.0008149 Prisændring (24 T) +3.02% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 55.73K$ 55.73K $ 55.73K Volumen (24 timer) -- Den seneste KIND pris er $ 0.0008149. Den har en 24-timers ændring på +3.02%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.73K. Desuden har KIND et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live KIND pris

KIND Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på KIND-siden med livepriser er den aktuelle pris på KIND 0.000807USD. Det cirkulerende udbud af KIND(KIND) er 0.00 KIND , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.02% $ 0.000018 $ 0.000856 $ 0.000743

7 dage -0.16% $ -0.000166 $ 0.00121 $ 0.000698

30 dage -0.62% $ -0.001379 $ 0.002536 $ 0.000541 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har KIND vist en prisbevægelse på $0.000018 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.02% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev KIND handlet til en højeste værdi på $0.00121 og en laveste værdi på $0.000698 . Den havde oplevet en prisændring på -0.16% . Denne seneste tendens viser KINDs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har KIND oplevet en ændring på -0.62% , hvilket svarer til cirka $-0.001379 i værdi. Det tyder på, at KIND kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette KIND prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele KIND prishistorikken

Hvordan fungerer KIND (KIND )-prisforudsigelsesmodulet? KIND-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på KIND baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for KIND over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på KIND, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på KIND. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for KIND. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af KIND for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for KIND.

Hvorfor er KIND prisforudsigelse vigtig?

KIND Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er KIND værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil KIND opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for KIND næste måned? Ifølge KIND (KIND) prisprediktionsværktøjet vil den forventede KIND pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 KIND koste i 2026? Prisen på 1 KIND (KIND) er i dag $0.000814 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil KIND stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på KIND i 2027? KIND (KIND) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 KIND i 2027. Hvad er det anslåede prismål for KIND i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil KIND (KIND) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for KIND i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil KIND (KIND) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 KIND koste i 2030? Prisen på 1 KIND (KIND) er i dag $0.000814 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil KIND stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er KIND prisforudsigelsen for 2040? KIND (KIND) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 KIND i 2040.