Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på GraphAI % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.1152 $0.1152 $0.1152 +0.61% USD Faktisk Forudsigelse GraphAI Prisprediktion for 2025-2050 (USD) GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan GraphAI potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.1152 i 2025. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan GraphAI potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.12096 i 2026. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GAI for 2027 være $ 0.127008 med en 10.25% vækstrate. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GAI i 2028 være $ 0.133358 med en 15.76% vækstrate. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GAI i 2029 være $ 0.140026 sammen med 21.55% vækstraten. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GAI i 2030 være $ 0.147027 sammen med 27.63% vækstraten. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GraphAI potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.239492. GraphAI (GAI) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GraphAI potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.390108. År Pris Vækst 2025 $ 0.1152 0.00%

2026 $ 0.12096 5.00%

2027 $ 0.127008 10.25%

2028 $ 0.133358 15.76%

2029 $ 0.140026 21.55%

2030 $ 0.147027 27.63%

2031 $ 0.154379 34.01%

2032 $ 0.162097 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.170202 47.75%

2034 $ 0.178713 55.13%

2035 $ 0.187648 62.89%

2036 $ 0.197031 71.03%

2037 $ 0.206882 79.59%

2038 $ 0.217226 88.56%

2039 $ 0.228088 97.99%

2040 $ 0.239492 107.89% Vis mere Kortsigtet GraphAIprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.1152 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.115215 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.115310 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.115673 0.41% GraphAI (GAI) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på GAI for November 2, 2025(I dag) , er $0.1152 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. GraphAI (GAI) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for GAI, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.115215 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. GraphAI (GAI) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for GAI, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.115310 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. GraphAI (GAI) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på GAI være $0.115673 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel GraphAI prisstatistik Nuværende pris $ 0.1152$ 0.1152 $ 0.1152 Prisændring (24 T) +0.61% Markedsværdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volumen (24 timer) $ 380.70K$ 380.70K $ 380.70K Volumen (24 timer) -- Den seneste GAI pris er $ 0.1152. Den har en 24-timers ændring på +0.61%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 380.70K. Desuden har GAI et cirkulerende forsyning på 0.00 og en samlet markedsværdi på $ 0.00. Se live GAI pris

Sådan køber du GraphAI (GAI) Prøver du at købe GAI? Du kan nu købe GAI via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber GraphAI og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber GAI nu

GraphAI Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på GraphAI-siden med livepriser er den aktuelle pris på GraphAI 0.1152USD. Det cirkulerende udbud af GraphAI(GAI) er 0.00 GAI , hvilket giver det en markedsværdi på $0.00 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.001599 $ 0.1387 $ 0.1124

7 dage -0.14% $ -0.020100 $ 0.1491 $ 0.1077

30 dage -0.57% $ -0.154 $ 0.2846 $ 0.0959 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har GraphAI vist en prisbevægelse på $0.001599 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev GraphAI handlet til en højeste værdi på $0.1491 og en laveste værdi på $0.1077 . Den havde oplevet en prisændring på -0.14% . Denne seneste tendens viser GAIs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har GraphAI oplevet en ændring på -0.57% , hvilket svarer til cirka $-0.154 i værdi. Det tyder på, at GAI kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette GraphAI prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele GAI prishistorikken

Hvordan fungerer GraphAI (GAI )-prisforudsigelsesmodulet? GraphAI-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GAI baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for GraphAI over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GAI, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på GraphAI. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GAI. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GAI for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for GraphAI.

Hvorfor er GAI prisforudsigelse vigtig?

GAI Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GAI værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GAI opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GAI næste måned? Ifølge GraphAI (GAI) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GAI pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GAI koste i 2026? Prisen på 1 GraphAI (GAI) er i dag $0.1152 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GAI stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GAI i 2027? GraphAI (GAI) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GAI i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GAI i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil GraphAI (GAI) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GAI i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil GraphAI (GAI) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GAI koste i 2030? Prisen på 1 GraphAI (GAI) er i dag $0.1152 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GAI stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GAI prisforudsigelsen for 2040? GraphAI (GAI) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GAI i 2040.