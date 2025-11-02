Delabs Games (DELABS) Prisprediktion (USD)

Få Delabs Games prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget DELABS vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Delabs Games % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.006402 $0.006402 $0.006402 -2.54% USD Faktisk Forudsigelse Delabs Games Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Delabs Games potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.006402 i 2025. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Delabs Games potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006722 i 2026. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DELABS for 2027 være $ 0.007058 med en 10.25% vækstrate. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DELABS i 2028 være $ 0.007411 med en 15.76% vækstrate. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DELABS i 2029 være $ 0.007781 sammen med 21.55% vækstraten. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DELABS i 2030 være $ 0.008170 sammen med 27.63% vækstraten. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Delabs Games potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013309. Delabs Games (DELABS) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Delabs Games potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021679. År Pris Vækst 2025 $ 0.006402 0.00%

2026 $ 0.006722 5.00%

2027 $ 0.007058 10.25%

2028 $ 0.007411 15.76%

2029 $ 0.007781 21.55%

2030 $ 0.008170 27.63%

2031 $ 0.008579 34.01%

2032 $ 0.009008 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.009458 47.75%

2034 $ 0.009931 55.13%

2035 $ 0.010428 62.89%

2036 $ 0.010949 71.03%

2037 $ 0.011497 79.59%

2038 $ 0.012071 88.56%

2039 $ 0.012675 97.99%

2040 $ 0.013309 107.89% Vis mere Kortsigtet Delabs Gamesprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.006402 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.006402 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.006408 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.006428 0.41% Delabs Games (DELABS) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på DELABS for November 2, 2025(I dag) , er $0.006402 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Delabs Games (DELABS) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for DELABS, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.006402 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Delabs Games (DELABS) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for DELABS, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.006408 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Delabs Games (DELABS) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på DELABS være $0.006428 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Delabs Games prisstatistik Nuværende pris $ 0.006402$ 0.006402 $ 0.006402 Prisændring (24 T) -2.54% Markedsværdi $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M Cirkulationsforsyning 750.30M 750.30M 750.30M Volumen (24 timer) $ 56.02K$ 56.02K $ 56.02K Volumen (24 timer) -- Den seneste DELABS pris er $ 0.006402. Den har en 24-timers ændring på -2.54%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.02K. Desuden har DELABS et cirkulerende forsyning på 750.30M og en samlet markedsværdi på $ 4.80M. Se live DELABS pris

Sådan køber du Delabs Games (DELABS) Prøver du at købe DELABS? Du kan nu købe DELABS via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Delabs Games og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber DELABS nu

Delabs Games Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Delabs Games-siden med livepriser er den aktuelle pris på Delabs Games 0.006402USD. Det cirkulerende udbud af Delabs Games(DELABS) er 0.00 DELABS , hvilket giver det en markedsværdi på $4.80M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.000063 $ 0.006606 $ 0.006328

7 dage -0.11% $ -0.000859 $ 0.007509 $ 0.006327

30 dage -0.20% $ -0.001673 $ 0.009436 $ 0.006327 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Delabs Games vist en prisbevægelse på $0.000063 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Delabs Games handlet til en højeste værdi på $0.007509 og en laveste værdi på $0.006327 . Den havde oplevet en prisændring på -0.11% . Denne seneste tendens viser DELABSs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Delabs Games oplevet en ændring på -0.20% , hvilket svarer til cirka $-0.001673 i værdi. Det tyder på, at DELABS kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Delabs Games prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele DELABS prishistorikken

Hvordan fungerer Delabs Games (DELABS )-prisforudsigelsesmodulet? Delabs Games-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på DELABS baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Delabs Games over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på DELABS, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Delabs Games. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for DELABS. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af DELABS for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Delabs Games.

Hvorfor er DELABS prisforudsigelse vigtig?

DELABS Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

