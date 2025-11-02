Alliance Games (COA) Prisprediktion (USD)

2026 $ 0.004473 5.00%

2027 $ 0.004696 10.25%

2028 $ 0.004931 15.76%

2029 $ 0.005178 21.55%

2030 $ 0.005436 27.63%

2031 $ 0.005708 34.01%

2032 $ 0.005994 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.006293 47.75%

2034 $ 0.006608 55.13%

2035 $ 0.006939 62.89%

2036 $ 0.007286 71.03%

2037 $ 0.007650 79.59%

2038 $ 0.008032 88.56%

2039 $ 0.008434 97.99%

2040 $ 0.008856 107.89% Vis mere Kortsigtet Alliance Gamesprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.00426 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.004260 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.004264 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.004277 0.41% Alliance Games (COA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på COA for November 2, 2025(I dag) , er $0.00426 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Alliance Games (COA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for COA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.004260 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Alliance Games (COA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for COA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.004264 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Alliance Games (COA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på COA være $0.004277 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Alliance Games prisstatistik Nuværende pris $ 0.00426$ 0.00426 $ 0.00426 Prisændring (24 T) -4.47% Markedsværdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Cirkulationsforsyning 414.42M 414.42M 414.42M Volumen (24 timer) $ 3.18K$ 3.18K $ 3.18K Volumen (24 timer) -- Den seneste COA pris er $ 0.00426. Den har en 24-timers ændring på -4.48%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.18K. Desuden har COA et cirkulerende forsyning på 414.42M og en samlet markedsværdi på $ 1.77M.

Alliance Games Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Alliance Games-siden med livepriser er den aktuelle pris på Alliance Games 0.00426USD. Det cirkulerende udbud af Alliance Games(COA) er 0.00 COA , hvilket giver det en markedsværdi på $1.77M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.02% $ -0.000120 $ 0.00477 $ 0.00422

7 dage -0.11% $ -0.000550 $ 0.0068 $ 0.004

30 dage 0.17% $ 0.000619 $ 0.01704 $ 0.00355 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Alliance Games vist en prisbevægelse på $-0.000120 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.02% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Alliance Games handlet til en højeste værdi på $0.0068 og en laveste værdi på $0.004 . Den havde oplevet en prisændring på -0.11% . Denne seneste tendens viser COAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Alliance Games oplevet en ændring på 0.17% , hvilket svarer til cirka $0.000619 i værdi. Det tyder på, at COA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Alliance Games prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele COA prishistorikken

Hvordan fungerer Alliance Games (COA )-prisforudsigelsesmodulet? Alliance Games-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på COA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Alliance Games over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på COA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Alliance Games. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for COA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af COA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Alliance Games.

Hvorfor er COA prisforudsigelse vigtig?

COA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er COA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil COA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for COA næste måned? Ifølge Alliance Games (COA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede COA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 COA koste i 2026? Prisen på 1 Alliance Games (COA) er i dag $0.00426 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil COA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på COA i 2027? Alliance Games (COA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 COA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for COA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Alliance Games (COA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for COA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Alliance Games (COA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 COA koste i 2030? Prisen på 1 Alliance Games (COA) er i dag $0.00426 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil COA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er COA prisforudsigelsen for 2040? Alliance Games (COA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 COA i 2040.