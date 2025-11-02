One More Game (1MORE) Prisprediktion (USD)

Få One More Game prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget 1MORE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

2026 $ 0.000006 5.00%

2027 $ 0.000006 10.25%

2028 $ 0.000006 15.76%

2029 $ 0.000007 21.55%

2030 $ 0.000007 27.63%

2031 $ 0.000008 34.01%

2032 $ 0.000008 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000008 47.75%

2034 $ 0.000009 55.13%

2035 $ 0.000009 62.89%

2036 $ 0.000010 71.03%

2037 $ 0.000010 79.59%

2038 $ 0.000011 88.56%

2039 $ 0.000011 97.99%

2040 $ 0.000012 107.89% Vis mere Kortsigtet One More Gameprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000006 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000006 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000006 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000006 0.41% One More Game (1MORE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på 1MORE for November 2, 2025(I dag) , er $0.000006 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. One More Game (1MORE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for 1MORE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000006 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. One More Game (1MORE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for 1MORE, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000006 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. One More Game (1MORE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på 1MORE være $0.000006 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel One More Game prisstatistik Nuværende pris $ 0.000006$ 0.000006 $ 0.000006 Prisændring (24 T) -5.42% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Volumen (24 timer) -- Den seneste 1MORE pris er $ 0.000006. Den har en 24-timers ændring på -5.42%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 4.69K. Desuden har 1MORE et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live 1MORE pris

Ifølge de seneste data indsamlet på One More Game-siden med livepriser er den aktuelle pris på One More Game 0.000006USD. Det cirkulerende udbud af One More Game(1MORE) er 0.00 1MORE , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.19% $ -0.000001 $ 0.000007 $ 0.000004

7 dage 1.56% $ 0.000003 $ 0.000009 $ 0.000002

30 dage -0.99% $ -0.013064 $ 0.031 $ 0.000001 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har One More Game vist en prisbevægelse på $-0.000001 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.19% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev One More Game handlet til en højeste værdi på $0.000009 og en laveste værdi på $0.000002 . Den havde oplevet en prisændring på 1.56% . Denne seneste tendens viser 1MOREs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har One More Game oplevet en ændring på -0.99% , hvilket svarer til cirka $-0.013064 i værdi. Det tyder på, at 1MORE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette One More Game prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele 1MORE prishistorikken

Hvordan fungerer One More Game (1MORE )-prisforudsigelsesmodulet? One More Game-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på 1MORE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for One More Game over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på 1MORE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på One More Game. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for 1MORE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af 1MORE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for One More Game.

Hvorfor er 1MORE prisforudsigelse vigtig?

1MORE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er 1MORE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil 1MORE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for 1MORE næste måned? Ifølge One More Game (1MORE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede 1MORE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 1MORE koste i 2026? Prisen på 1 One More Game (1MORE) er i dag $0.000006 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil 1MORE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på 1MORE i 2027? One More Game (1MORE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 1MORE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for 1MORE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil One More Game (1MORE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for 1MORE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil One More Game (1MORE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 1MORE koste i 2030? Prisen på 1 One More Game (1MORE) er i dag $0.000006 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil 1MORE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er 1MORE prisforudsigelsen for 2040? One More Game (1MORE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 1MORE i 2040.