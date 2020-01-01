Ansvarsfraskrivelse for Meme+ Handel Zone

Denne MEXC Meme+ Handel Zone Ansvarsfraskrivelse (herefter benævnt "Ansvarsfraskrivelsen") udstedes i forbindelse med og udgør en integreret del af MEXC's Risikomeddelelse Erklæring . Ved at deltage i Meme+ Handel Zone og dets relaterede produkter og begivenheder bekræfter du, at du har konsulteret dine uafhængige juridiske rådgivere, har læst og forstået, og er fuldt ud informeret om de bestemmelser, der er indeholdt heri.

MEXC Meme+ Handel Zone-produktet (i det følgende benævnt "produktet") er et specialiseret værktøj designet til sofistikerede investorer med omfattende erfaring på kryptovalutamarkedet. Produktet indebærer betydeligt højere risici sammenlignet med andre typer af handelsprodukter, der tilbydes af MEXC. For eksempel er de tokens, der er noteret på produktet, mere ustabile end traditionelle kryptovalutaer, kan blive afnoteret hurtigere og/eller oftere end traditionelle kryptovalutaer og kan være dårligt vedligeholdt sammenlignet med traditionelle kryptovalutaer. Brug ikke denne tjeneste og/eller deltag i relaterede produkter eller tjenester, hvis du ikke er i stand til at bære den fulde risiko for investeringstab.

Ved at tilbyde produktet fungerer MEXC kun som en platform til visning af information. Alle materialer og oplysninger, der vises, stammer fra og kan henføres til tredjepartswebsteder. MEXC støtter eller garanterer på ingen måde nøjagtigheden og/eller gyldigheden af sådanne oplysninger, hverken ved slutning eller udtryk. Ved at bruge produktet forpligter du dig til at have udført din egen due diligence og research vedrørende din investeringsbeslutning og har rådført dig med dine finansielle, juridiske eller skattemæssige rådgivere, hvis det er nødvendigt. MEXC og dets tilknyttede selskaber kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, der opstår i forbindelse med dine investeringsaktiviteter.