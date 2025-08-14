Mere om WNCG

WNCG Prisinfo

WNCG Whitepaper

WNCG Officiel hjemmeside

WNCG Tokenomics

WNCG Prisprognose

WNCG Historik

WNCG Købsguide

WNCG-til-fiat-valutaomregner

WNCG Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

WNCG

Sådan køber du WNCG (WNCG) Guide

MEXC er her for at hjælpe dig med at tage dit første skridt mod kryptokendskab. Udforsk vores guide til, hvordan du køber WNCG (WNCG) på centraliserede børser som MEXC.
$0.01869
$0.01869$0.01869
+0.26%
Få det fulde billede! Tjek WNCG priser og diagrammer.

Hvordan køber man WNCG?

Lær, hvordan du nemt køber WNCG (WNCG) på MEXC. Denne guide beskriver, hvordan du køber WNCG på MEXC og begynder at handle WNCG på en kryptoplatform, som millioner har tillid til.

Trin 1

Tilmeld dig en konto og udfyld KYC

Først skal du oprette en konto og gennemføre KYC på MEXC. Det kan du gøre på MEXC's officielle hjemmeside eller i MEXC's app ved at bruge dit telefonnummer eller din e-mailadresse.
Trin 2

Tilføj USDT, USDC eller USDE til din wallet

USDT, USDC og USDE gør det muligt at handle på MEXC. Du kan købe USDT, USDC og USDE via bankoverførsel, OTC eller P2P-handel.

Trin 3

Gå til siden for Spothandel

På MEXC's hjemmeside skal du klikke på Spot i den øverste bjælke og søge efter dine foretrukne tokens.
Trin 4

Vælg dine tokens

Med over 2757 tokens til rådighed kan du nemt købe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trin 5

Gennemfør dit køb

Indtast beløbet i tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klik på Køb, og WNCG vil straks lægges tilbage i din wallet.
step1_da

Hvorfor købe WNCG med MEXC?

MEXC er kendt for sin pålidelighed, dybe likviditet og forskellige token-valg, hvilket gør os til en af de bedste kryptoplatforme til at købe WNCG.

Adgang til 2.800+ tokens, et af de bredeste udvalg, der findes
Hurtigste token-noteringer blandt centraliserede børser
100+ betalingsmetoder at vælge imellem
Laveste gebyrer i kryptobranchen
Hvorfor købe WNCG med MEXC?

Gør som millioner af brugere og køb WNCG med MEXC i dag.

Køb WNCG med 100+ betalingsmetoder

MEXC understøtter over 100 betalingsmuligheder, hvilket gør det nemt at købe WNCG (WNCG) fra hvor som helst i verden. Uanset om du foretrækker traditionelle metoder eller lokale betalingskanaler, kan du finde en metode, der passer til dine behov. Udforsk forskellige betalingsmetoder til hvordan man køber krypto hos MEXC nu!

Top 3 betalingsmetoder til køb af WNCG

Kredit-/Debitkort

Kredit-/Debitkort

Køb WNCG med det samme med Visa eller Mastercard. Dette er den hurtigste og mest sikre løsning for kryptohandlere. Det kræver kun en gennemført KYC-verifikation.

Bankoverførsler

Bankoverførsler

Det er ideelt at købe krypto via bankoverførsel ved større WNCG køb! Det giver pålidelig afvikling via globale skinner som SEPA, SWIFT og lokale netværk afhængigt af din region.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Brug MEXC's P2P-markedsplads til at købe WNCG direkte fra andre brugere med din foretrukne lokale valuta. Pengene opbevares sikkert på en deponeringskonto og frigives først, når betalingen er bekræftet, normalt inden for 30 minutter.

Andre lokale betalingsmuligheder

Andre lokale betalingsmuligheder

MEXC understøtter også regionale metoder som PIX, PayNow, GCash og mere, afhængigt af dit land. Køb krypto med det samme i 3 nemme trin!

3 flere måder at erhverve sig WNCG nemt på

MEXC Pre-Market

MEXC Pre-Market

Køb eller sælg WNCG før den officielle notering med MEXC's Pre-Market Trading. Denne mulighed giver dig mulighed for at erhverve tokens tidligt, hvilket giver dig et forspring, før de går live på spotmarkedet. Desuden er alle handler beskyttet og afvikles automatisk efter notering.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Få tidlig adgang til nye token-projekter gennem MEXC Launchpad. Ved at stake MX eller USDT kan du erhverve tokenallokeringer, før de rammer det åbne marked, ofte til meget konkurrencedygtige priser!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Udfør enkle opgaver på platformen for at optjene WNCG gratis airdrops med MEXC Airdrop+. Deltag i daglige opgaver og udfordringer for at kvalificere dig. Det er en nem og omkostningsfri måde at udvide din kryptoportefølje på og opdage nye tokens.

Uanset metoden er dine transaktioner beskyttet med sikkerhedsprotokoller i flere lag og låsning af kurser i realtid. MEXC sørger for, at det er sikkert, hurtigt og tilgængeligt at købe WNCG.

Hvor kan man købe WNCG (WNCG)

Du undrer dig måske over, hvor du nemt kan købe WNCG (WNCG). Svaret afhænger af dine betalingspræferencer og din handelserfaring. Du kan købe WNCG på en kryptovaluta-platform ved hjælp af metoder som kreditkort, Apple Pay eller bankoverførsel. Alternativt kan du også købe WNCG on-chain via DEX eller P2P!

Centraliserede børser (CEX) - hvor begyndere starter deres kryptorejse
Decentrale børser (DEX) - avancerede brugere, der prioriterer kontrol
Peer-to-Peer (P2P)-platforme - Fleksible brugere med risikostyring

Centraliserede børser (CEX) - hvor begyndere starter deres kryptorejse

Centraliserede børser som MEXC er ofte den mest begyndervenlige løsning. Du kan købe WNCG direkte med kreditkort, Apple Pay, bankoverførsler eller stablecoins. CEX'er tilbyder også gennemsigtig prissætning, avanceret sikkerhed og adgang til værktøjer som WNCG prisdiagrammer i realtid og handelshistorik.

Sådan køber du via CEX:

  1. Trin 1
    Bliv medlem af MEXC

    Opret en konto, og gennemfør identitets-verifikation (KYC).

  2. Trin 2
    Indbetal

    Indbetal penge med fiat eller kryptovaluta.

  3. Trin 3
    Søg

    Søg efter WNCG i handelssektionen.

  4. Trin 4
    Handel

    Afgiv en købsordre til markeds- eller limitpris.

Decentrale børser (DEX) - avancerede brugere, der prioriterer kontrol

Du kan også købe WNCG på decentrale børser, hvis det er tilgængeligt on-chain. DEX'er som MEXC's DEX+, Uniswap, PancakeSwap giver mulighed for direkte handel fra wallet til wallet uden mellemled, men du skal håndtere ting som gasgebyrer og skridninger.

Sådan køber du via DEX:

  1. Trin 1
    Opsæt wallet

    Installer en Web3-wallet som MetaMask, og finansier den med det understøttede basistoken (f.eks. ETH eller BNB).

  2. Trin 2
    Forbind

    Besøg en DEX-platform, og tilslut din wallet.

  3. Trin 3
    Swap

    Søg efter WNCG og bekræft token-kontrakten.

  4. Trin 4
    Bekræft handel

    Indtast beløbet, gennemgå afvigelsen, og godkend on-chain-transaktionen.

Peer-to-Peer (P2P)-platforme - Fleksible brugere med risikostyring

Hvis du ønsker at købe WNCG ved hjælp af lokale betalingsmetoder, er P2P-platforme en god mulighed. MEXC's P2P-markedsplads giver dig mulighed for at købe krypto direkte fra verificerede brugere med understøttelse af bankoverførsler, e-wallets eller endda kontanter.

Sådan køber du via P2P:

  1. Trin 1
    Få MEXC

    Opret en gratis MEXC-konto, og gennemfør KYC-verifikation.

  2. Trin 2
    Gå til P2P

    Gå til P2P-sektionen, og vælg din lokale valuta.

  3. Trin 3
    Vælg sælger

    Vælg en verificeret sælger, der understøtter din betalingsmetode.

  4. Trin 4
    Fuldfør betaling

    Betal direkte, og kryptoen frigives til din MEXC-wallet efter bekræftelse.

Hvis du leder efter det bedste sted at købe WNCG (WNCG), tilbyder centraliserede platforme som MEXC den nemmeste og mest sikre vej, især hvis du bruger kreditkort, Apple Pay eller fiat. DEX'er giver fleksibilitet til on-chain-brugere, mens P2P passer til dem, der har brug for understøttelse af lokal valuta.
Uanset hvad du vælger, kan du oprette en gratis konto og komme trygt i gang med MEXC i dag.

WNCG (WNCG) Information

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Officiel hjemmeside:https://nine-chronicles.com/
Hvidbog:https://gold.nine-chronicles.com/
Block Explorer:https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817

Hvilke tokens køber tradere i denne uge?

Det her er ugens hotteste tokens, som har fået massiv opmærksomhed! Udforsk disse tokens og mange flere på MEXC. Handl med ultralavt gebyr og få adgang til den mest omfattende likviditet.

Video-vejledninger om, hvordan man køber WNCG

Det er nemmere at lære at købe krypto, når man kan se hvert trin. Vores begyndervenlige videovejledninger fører dig gennem hele processen med at købe WNCG med kort, bankoverførsel eller P2P. Hver video er klar, sikker og let at følge, perfekt til visuelle elever.
Se med nu, og begynd at investere i WNCG på MEXC.

  • Video-vejledning: Sådan køber du WNCG med et hæve- eller kreditkort

    Leder du efter den hurtigste måde at købe WNCG på? Lær, hvordan du køber WNCG med det samme med dit betalingskort eller kreditkort på MEXC. Denne metode er ideel for begyndere, der ønsker en hurtig og problemfri oplevelse.

  • Video-vejledning: Sådan køber du WNCG med Fiat via P2P-handel

    Foretrækker du at købe WNCG direkte fra andre brugere? Med vores P2P-handelsplatform kan du veksle fiat til valuta på WNCG sikker måde ved hjælp af flere betalingsmetoder. Se denne guide for at lære, hvordan du køber krypto sikkert med MEXC P2P.

  • Video-vejledning: Sådan køber du WNCG med Spothandel

    Vil du have fuld kontrol over dine WNCG køb? Spothandel giver dig mulighed for at købe WNCG til markedspris eller sætte limitordrer for at få bedre aftaler. Denne video forklarer alt, hvad du har brug for at vide om handel med BTC på MEXC Spot.

Køb WNCG med ekstremt lave gebyrer på MEXC

At købe WNCG (WNCG) på MEXC betyder mere værdi for pengene. Som en af de kryptoplatforme på markedet med de laveste gebyrer hjælper MEXC dig med at reducere omkostningerne fra din allerførste handel.

Gebyrer for Spothandel:
--
Maker
--
Taker
Gebyrer for handel med Futures:
--
Maker
--
Taker

Tjek MEXC's konkurrencedygtige handelsgebyrer

Desuden kan du handle udvalgte spot-tokens helt uden gebyrer via MEXC's Zero Fee Fest.

Top 5 handelspar uden gebyrer at købe

Futures
HandelsparPrisForandring
No Data
Spot
HandelsparPrisForandring
No Data

Begynd at købe WNCG i dag - og få mere krypto med færre gebyrer.

WNCGWNCG Price
$0.01869
$0.01869$0.01869
+0.26%
I løbet af de seneste 24 timer har MEXC-brugere købt 0.000 WNCG til i alt 0.000 USDT.

Omfattende likviditet

Top 3 strategier til at købe WNCG (WNCG)

Smart investering starter med en solid plan. En klar strategi kan hjælpe med at reducere følelsesmæssige beslutninger, styre markedsrisikoen og opbygge tillid over tid.

Her er tre populære strategier for, hvordan man køber WNCG:

1.Gennemsnit af dollaromkostninger (DCA)

Invester et fast beløb i WNCG med jævne mellemrum, uanset markedsprisen. Det er med til at udjævne prisudsving over tid.

2.Trendbaseret indgang

Gå ind på markedet, når WNCG viser tegn på opadgående momentum eller bryder vigtige modstandsniveauer. Denne tilgang fokuserer på bekræftelse snarere end timing af nøjagtige bunde.

3.Køb i trin

Placer flere købsordrer til forskellige priser. Det spreder din indgangsrisiko og giver dig mulighed for at deltage på forskellige markedsniveauer.

Hver strategi passer til forskellige risikoprofiler og markedsforhold. Lav altid din egen research (DYOR), før du investerer i WNCG i et hvilket som helst kryptoaktiv.

Sådan opbevarer du din WNCG sikkert

Når du har købt WNCG (WNCG), er det næste vigtige skridt at sikre dine aktiver. Heldigvis er det ret nemt at gemme et token.

Opbevaringsmuligheder på MEXC:

MEXC wallet

Din WNCG bliver automatisk gemt i din MEXC-konto wallet. Midlerne er beskyttet med tofaktorgodkendelse (2FA), avanceret kryptering og infrastruktur til cold storage.

Eksterne wallets

Du kan også hæve WNCG til en personlig wallet for at få fuld kontrol. Dette omfatter software-wallets (f.eks. MetaMask, Trust Wallet) til daglig adgang eller cold wallets (f.eks. Ledger, Trezor) til offline langtidsopbevaring med maksimal sikkerhed.

Opbevaring af krypto i en cold wallet holder dine private nøgler offline, hvilket reducerer risikoen for hacks eller phishing-angreb. Det er en foretrukken mulighed for brugere, der planlægger at holde på lang sigt.

Vælg den metode, der passer bedst til dine mål. MEXC understøtter både bekvemmelighed og kontrol.

Sådan sælger du WNCG (WNCG)

MEXC giver flere sikre og fleksible muligheder for at sælge WNCG, uanset om du vil udbetale, skifte tokens eller reagere på markedstendenser.

Spotmarked
Spotmarked

Sælg WNCG med det samme til markedskurs, eller indstil din egen limiterede ordre. Ideel til hurtighandler eller konvertering til stablecoins som USDT.

P2P-handel
P2P-handel

Sælg WNCG direkte til andre brugere, og modtag lokal valuta via din foretrukne betalingsmetode. MEXC's deponeringskonto-beskyttelse sikrer, at hver transaktion er sikker og verificeret.

Pre-market
Pre-market

For udvalgte tokens tilbyder MEXC Pre-Market-handel, så du kan sælge før den officielle notering. Det giver de tidlige ejere en unik fordel i forhold til prisfastsættelse og likviditet.

MEXC-konverter
MEXC-konverter

Konverter WNCG øjeblikkeligt til USDT, BTC eller andre større tokens ved hjælp af MEXC's konverteringsværktøj. Den er perfekt til hurtige konverteringer med et enkelt klik med klare priser og nul afvigelser.

Hver metode understøttes af MEXC's avancerede sikkerhedssystemer, motor til udførelse i realtid og 24/7 kundeservice - så du kan sælge WNCG med tillid.

Hvad kan du gøre, når du har købt WNCG tokens?

Når du har købt din krypto, er mulighederne hos MEXC ubegrænsede. Uanset om du vil handle på Spotmarkedet, udforske Futures-handel eller optjene eksklusive belønninger, tilbyder MEXC en bred vifte af funktioner til at forbedre din kryptooplevelse.

Alle de MEXC-funktioner, du har brug for, understøttes af førsteklasses sikkerhed og 24/7-support. Udforsk den seneste WNCG (WNCG)-pris, tjek kommende WNCG prispredikation, eller dyk ned i dens WNCG historiske resultater i dag!

Risici ved kryptoaktiver, du bør kende, før du investerer

Investering i kryptoaktiver kan give et højt potentielt afkast, men det er også forbundet med betydelige risici. Det er vigtigt at forstå disse risici, før man køber WNCG eller bruger anden kryptovaluta.

Vigtige handelsrisici at overveje:

Volatilitet
Kryptopriser kan svinge kraftigt i korte perioder og påvirke din investeringsværdi.
Regulatorisk usikkerhed
Ændringer i statslige regler eller manglende investorbeskyttelse kan påvirke adgang og lovlighed.
Likviditetsrisiko
Nogle tokens kan have en lav handelsvolumen, hvilket gør dem sværere at købe eller sælge til stabile priser.
Kompleksitet
Kryptosystemer kan være svære at forstå, især for begyndere, hvilket kan føre til dårlige beslutninger.
Svindel og urealistiske krav
Vær altid på vagt over for garantier, falske gaver eller tilbud, der lyder for gode til at være sande.
Centraliseringsrisiko
Hvis du stoler for meget på et enkelt aktiv eller en enkelt kategori, kan du blive udsat for større tab.

Før du investerer i WNCG, skal du sørge for at lave din egen research (DYOR) og forstå både projektet og markedsforholdene. Informerede beslutninger fører til bedre resultater. Lær mere nu på MEXC's Crypto Pulse, og tjek WNCG (WNCG) Prisen i dag!

Hot-nyheder

401(k) Revolution: Making the Historic Leap from Traditional Assets to Crypto

August 14, 2025

Three Major Warning Signals for Bitcoin: Is a Market Shift Just One Spark Away?

July 31, 2025

GENIUS Act Passed: Could This Mark a Turning Point for USDC to Surpass USDT?

July 24, 2025
Se mere

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

    1. Hvordan kan jeg købe WNCG lige nu?

  • For at købe WNCG lige nu skal du blot tilmelde dig en gratis MEXC konto, indbetale USDT eller fiat og derefter navigere til Spot-markedet og afgive en købsordre ved hjælp af markeds- eller limitpriserne.

    • 2. Hvor kan jeg købe WNCG?

  • Du kan købe WNCG på kryptovaluta-platforme som MEXC, som tilbyder dyb likviditet, ekstremt lave gebyrer, hurtig udførelse og problemfri fiat-til-krypto on-ramps, alt sammen understøttet af sikker opbevaring af aktiver.

    • 3. Hvor meget koster $1,000 i Bitcoin nu?

  • Værdien af $1,000 i Bitcoin ændrer sig konstant baseret på den aktuelle BTC-pris. Tjek Bitcoin-prisen i realtid for at få den aktuelle konvertering og se, hvor meget BTC man kan købe for $1,000.

    • 4. Kan jeg investere i WNCG med $10?

  • Ja, du kan investere i WNCG med så lidt som $10! MEXC understøtter små indskud i USDT eller fiat, så begyndere kan komme i gang uden stor kapital.

    • 5. Hvor meget er 1 WNCG i USDT?

  • Prisen på 1 WNCG i USDT svinger med markedet. Besøg WNCG prissiden på MEXC for at se opdaterede kurser, diagrammer og markedsdybde i realtid.

    • 6. Er det sikkert at købe WNCG?

  • Det er sikkert at købe WNCG på MEXC: Platformen bruger to-faktor-godkendelse, krypteret opbevaring, KYC-verifikation og cold wallet opbevaring.

    • 7. Hvorfor ændrer prisen på WNCG sig så ofte?

  • Kryptoaktiver som WNCG er meget ustabile på grund af udbud og efterspørgsel på markedet, nyheder, handelsvolumen og investorstemning. Volatilitet er normalt, så overvej strategier som DCA til at styre risikoen.

    • 8. Hvilke betalingsmetoder kan jeg bruge til at købe WNCG?

  • På MEXC kan du købe WNCG ved hjælp af kredit- og betalingskort, Apple Pay, bankoverførsler, P2P eller stablecoin-indbetalinger. Denne fleksibilitet gør det meget enkelt at købe WNCG med kreditkort eller Apple Pay.

    • 9. Skal jeg bruge KYC for at købe WNCG?

  • Ja, MEXC kræver KYC-verifikation (identitetsverifikation) for at låse op for fiat-on-ramp-muligheder som kreditkort eller bankindskud. Det forbedrer også platformens sikkerhed og understøtter compliance.

    • 10. Hvad er det mindste beløb, man kan købe WNCG for?

  • På MEXC's Spotmarked kan du ofte begynde at købe WNCG med et minimum på kun 10 USDT, hvilket gør det begyndervenligt for nye investorer.

    • 11. Hvor lang tid tager det at købe WNCG med et kreditkort?

  • Køb med kreditkort eller Apple Pay på MEXC er typisk næsten øjeblikkelige - pengene kommer ind på din konto med det samme eller inden for få minutter, så du kan handle WNCGmed det samme.

    • 12. Er der ekstra gebyrer ved at købe WNCG?

  • Handel WNCG på MEXC's spotmarkeder kan indebære lave maker-/taker-gebyrer eller endda 0% maker-gebyrer. Kortkøb eller P2P-handler kan medføre netværks- eller servicegebyrer. Tjek MEXC's gebyrliste.

    • 13. Kan jeg gemme WNCG på MEXC efter købet?

  • Ja! Når du har købt WNCG, forbliver det i din MEXC Wallet, beskyttet af flerlagskryptering, 2FA, udbetalingshvidlister og cold storage backup.

    • 14. Hvordan overfører jeg WNCG til en ekstern wallet?

  • For at flytte WNCG fra MEXC skal du gå til "Udbetaling", indtaste din eksterne wallet-adresse (f.eks. hardware- eller software-wallet) og bekræfte. Dobbelttjek altid din adresse for at undgå tab.

    • 15. Kan jeg købe WNCG ved hjælp af P2P-handel?

  • Ja, MEXC's P2P-markedsplads giver dig mulighed for at købe WNCG direkte fra brugerne. Vælg din lokale valuta og betalingsmetode, og gennemfør købet med escrow-beskyttelse.

    • 16. Hvad er pre-market for WNCG?

  • Hvis WNCG er nyligt noteret, kan MEXC tilbyde handelsarrangementer før markedet. Disse tidlige handelsvinduer giver indehaverne mulighed for at købe/sælge, før den offentlige Spot-notering begynder.

    • 17. Er WNCG tilgængelig på DEX'er som Uniswap?

  • Hvis WNCG er Ethereum-baseret eller på andre understøttede kæder, kan den måske handles på DEX'er som Uniswap eller PancakeSwap. Det kræver, at man har styr på wallets, gasafgifter og afvigelser.

    • 18. Hvordan tjekker jeg WNCG prisdiagrammer i realtid?

  • MEXC tilbyder live-WNCGprisdiagrammer, volumenmålinger og dybdeværktøjer på tokenprissiderne. Brug dem til at overvåge kursbevægelser og planlægge ind- og udgangspunkter.

    • 19. Kan jeg indstille en stop-limit eller take-profit-ordre, når jeg køber WNCG?

  • Ja, MEXC understøtter avancerede ordretyper som stop-limit, take-profit og OCO. De hjælper med at automatisere din strategi, når du køber eller sælger WNCG.

    • 20. Er WNCG en god langsigtet investering?

  • Om WNCG er egnet til langsigtet investering, afhænger af dens fundamentale forhold og dine egne mål. Undersøg projektet, brugen af token, udviklingsteamet og køreplanen, før du forpligter dig.

    • 21. Hvordan fungerer skatten, når jeg køber eller sælger WNCG?

  • Skattereglerne varierer fra land til land. I mange jurisdiktioner er køb af WNCG ikke skattepligtigt, men salg eller handel kan udløse kapitalgevinster. Rådfør dig altid med en lokal revisor.

    • 22. Kan jeg bruge Apple Pay til at købe WNCG?

  • Ja, hvis det understøttes i dit land/område, kan du købe WNCG med Apple Pay hos MEXC. Det er en hurtig, sikker og bekvem måde at sætte penge ind på din konto via din mobile enhed.

    • 23. Hvorfor er priserne forskellige mellem CEX, DEX og P2P?

  • Priserne varierer på grund af likviditet, gebyrer, spredning og brugernes efterspørgsel. CEX'er som MEXC tilbyder normalt en snæver spredning, mens DEX'er og P2P kan inkludere præmieomkostninger eller skridning.

    • 24. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg støder på problemer, når jeg køber WNCG på MEXC?

  • Hvis du støder på problemer i forbindelse med køb af WNCG, skal du straks kontakte MEXC's kundeservice. Giv detaljer om problemet, og de vil hjælpe dig med at verificere og løse problemet.

10,000 USDT venter dig hos MEXC

Henvis venner, deltag i daglige opgaver, og konkurrer på Futures leaderboard for at vinde en del af 10,000 USDT!

Register Bonus Icon

Registrer dig og gør krav på 10,000 USDT-bonus

Low Fee Icon

Oplev handel med det laveste gebyr

Invite Friends Icon

Inviter dine venner, tjen 20 USDT

Airdrop Icon

Tjen Airdrops dagligt med MEXC Airdrop+.

MEXC-konverter

Køb krypto med 160+ Fiat-valutaer

Krypto til Fiat-beregner

Handelsdata

0.000
WNCG handles i dag på MEXC
$0.000
USD handlet i WNCG dag på MEXC

Forskellige måder at handle WNCG med spot og futures på

Efter at have tilmeldt dig MEXC og succesfuldt køb af din første USDT eller WNCG token, kan du begynde at WNCG handle i spot eller i futures for at opnå højere afkast.

WNCG/USDT
$ --
$ --$ --
0.00%