Regler for risikokontrol ved handel med futures

Kapitel I Almindelige bestemmelser

Artikel 1 For at styrke risikostyringen af digitale aktivderivater og handel med futureskontrakter, beskytte handelsparternes legitime rettigheder og interesser og sikre den normale udvikling af handel med futureskontrakter, formulerer denne platform disse risikokontrolregler (i det følgende benævnt som "reglerne").

Artikel 2 Risikostyringen af futureshandel skal vedtage risikogrænsesystemet, tvangslikvidationssystemet, systemet med tvungen nedgearing og systemet med rimelige priser.

Artikel 3 Denne platform (herefter benævnt "platform" eller "vi") og platformsbrugere (herefter benævnt "dig") skal overholde disse foranstaltninger. Disse regler og de ændringer, som platformen foretager til disse regler fra tid til anden, udgør en del af platformens brugeraftale. Ved at bruge eller købe kontraktterminshandelstjenesterne og -produkterne på platformen bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle de vilkår og betingelser, der er fastsat i disse regler og vores ændringer og opdateringer til disse regler fra tid til anden.

Kapitel II Risikokontrolvilkår og -aftaler

Artikel 4 Når du handler med digitale aktiver og relaterede produkter på platformen, er der betydelige risici. Ud over prisudsving på digitale aktiver er der yderligere modpartsrisici ved handel med derivater. I nogle tilfælde kan platformen beslutte at lukke nogle eller alle dine positioner.

Artikel 5 Handel med digitale aktiver indebærer store risici. Risikoen ved at handle eller besidde virtuelle digitale aktiver kan forårsage betydelige faktiske tab. Derfor bør du nøje overveje, om du skal handle digitale aktiver eller relaterede derivater og bruge gearing i henhold til din økonomiske situation.

Artikel 6 Platformen garanterer ikke en velordnet og stabil handel med futures på digitale aktiver. Du bør være forsigtig, når du handler med digitale aktiver (og andre aktiver).

Artikel 7 Prisen vil til enhver tid svinge på grund af faktorer. Da prisen svinger, kan du have et stort overskud eller tab. Ethvert digitalt aktiv eller handelsposition kan svinge i værdi eller endda blive værdiløs.

Artikel 8 Ethvert tab forårsaget af brugerens fejl påhviler brugeren. Fejlen omfatter, men er ikke begrænset til: manglende drift i henhold til handelsreglerne, manglende gennemførelse af relevant handelsoperation i tide, glemme eller lækage af adgangskoden, adgangskode, der bliver knækket af andre, og computer hacket af andre brugere.

Artikel 9 Hvis brugeren bruger uopdagede smuthuller på hjemmesiden eller uautoriserede højfrekvente værktøjer og procedureværktøjer til at generere ulovlige overskud, vil vi kontakte brugeren med henblik på gendannelse. Du skal samarbejde i praksis, ellers træffer vi foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, begrænsning af kontohandel, indefrysning af kontomidler og retslige skridt. Brugeren vil også være ansvarlig for omkostningerne som følge af brugerens manglende samarbejde effektivt.

Artikel 10 De digitale aktivderivater-futureskontrakthandelstjenester leveret af platformen kan have øgede risikofaktorer. Du forstår og ved, at:

(1) Du kan miste hele din indledende margin og eventuelle yderligere digitale aktiver, du gemmer på vores platform for at bevare din position;

(2) Hvis markedsændringerne ikke er befordrende for din position eller marginniveau, kan du blive midlertidigt informeret om at overføre yderligere digitale aktiver for at bevare din position;

(3) Hvis du undlader at indsætte yderligere digitale aktiver på din konto efter behov, kan vi lukke positionen på tabstidspunktet efter vores skøn.

(4) Din fortjeneste eller dit tab vil afhænge af prisudsvingene på de tilsvarende digitale aktiver, som er uden for vores kontrol.

I nogle tilfælde, såsom data om digitale aktiver eller netværksafbrydelse, kan vi lukke de relevante futures på forhånd af hensyn til vores gode tro på grund af arten af digitale aktiver. Du anses for at være opmærksom på denne potentielle risiko.

Selvom platformen har afsløret de mulige risici, kan der stadig være risici, der ikke kan oplyses, og du kan miste nogle eller alle dine aktiver. Du bør nøje vurdere, om din økonomiske tilstand og risikotolerance er egnet til handel på vores platform.

Kapitel III Risikokontrolforanstaltninger

Artikel 11 For at regulere handelsadfærden for futureskontrakter for digitale aktivderivater, opretholde markedsordenen, fremme en sund udvikling af markedet og styrke tilsynet med de faktiske kontrolforholdskonti har handelsplatformen ret til at træffe foranstaltninger som f.eks. som tvungen lukning, forbud mod handel og lukning af konto på unormale handelskonti og faktiske kontrolforholdskonti;

Artikel 12 Platformen for evigvarende futures for digitale aktivderivater skal føre tilsyn med handelsadfærd. I tilfælde af unormal handel og konti med et faktisk kontrolforhold, kan vi indlede procedurer for at imødegå unormal handelsadfærd og implementere obligatoriske administrationsforanstaltninger for brugerne.

Artikel 13 Brugere, der deltager i handel med derivater, skal overholde platformens forretningsregler og relevante love og regler, acceptere platformens selvdisciplinære styring og bevidst regulere handelsadfærd.

Artikel 14 Identifikation af unormale handler og faktisk kontrolforhold

1. I tilfælde af følgende omstændigheder skal platformen anerkende det som en unormal handel og adfærden for den faktiske kontrolforholdskonto:

(1) dig selv som handelspartner, gentagne gange involveret i selvkøb og selvstændig handel;

(2) En eller flere kunder med faktiske kontrolforhold relaterede konti, der udfører handler med hinanden i mange gange;

(3) En eller flere faktiske kontrolforholdsrelaterede konti, der manipulerer markedsprisadfærden ved hjælp af handelsmidler såsom matchede ordrer;

(4) Unormal adfærd såsom den samme kilde til midler, den samme IP-adresse og den synkrone handelsadfærd på enkelte eller flere handelskonti;

(5) Hyppig erklæring og annullering af erklæring inden for en dag kan påvirke futures-handelsprisen eller vildlede andre deltagere på futuresmarkedet til at udføre futures-handel (hyppig erklæring og annullering af ordrer);

(6) Flere store beløbsdeklarationer og annullering af deklaration inden for en dag kan påvirke futureshandelsprisen eller vildlede andre deltagere på futuresmarkedet til at udføre futureshandel (deklaration af store beløb og annullering af ordrer);

(7) Den kombinerede position for en eller flere faktiske kontrolforholdsrelaterede konti overstiger platformens positionsgrænse;

(8) Åbningshandelsvolumen for en enkelt handelsdag på en børsnoteret sort eller futureskontrakt overstiger åbningshandelsvolumen på dagen, der er fastsat af platformen;

(9) Adfærden med at udstede handelsordrer i form af proceduremæssig handel uden tilladelse fra platformen, hvilket kan påvirke platformsystemets sikkerhed eller den normale handelsordre;

(10) Stjæle andres konti og adgangskoder med ulovlige midler, eller bruge relaterede konti til at udføre ulovlige handler og overføre penge;

(11) Andre omstændigheder identificeret af platformen.

2. Platformen har ret til at søge alle retsmidler, der er tilladt af loven og princippet om fair handel for overtrædelser af disse regler, herunder men ikke begrænset til at begrænse, suspendere eller afslutte din konto eller nægte dig retten til at få adgang til denne hjemmeside uden varsel.

3. Hvis platformen har mistanke om, at nogen handelsaktiviteter overtræder reglerne angivet eller vist i disse regler, har platformen ret til at begrænse handelsaktiviteterne på enhver konto, hvis det er nødvendigt. Disse restriktioner kan føre til risikokontrolforanstaltninger såsom annullering af handel, handelsrestriktioner og kontofrysning. Platformen er ikke ansvarlig for tab forårsaget af begrænsning, Udbetaling eller tidlig lukning af handelen på grund af mistanke om overtrædelse af disse regler. Du ved og accepterer, at hvis tab er forårsaget af vores handlinger, vil du sikre, at platformen ikke vil blive skadet af dig eller nogen tredjeparts retssager og kompensere for de relevante tab. Du må ikke handle eller indbetale under undersøgelsen af kontoadfærd. Platformen har ret til at lukke kontoen uden at give nogen yderligere forklaring ved udgangen af undersøgelsesperioden.

4. Platformen har ret til at lukke eller fryse din konto til enhver tid uden varsel og overføre eventuelle resterende aktiver til din arkiveringsadresse.

Derudover, hvis platformen mener, at en konto har overtrådt brugeraftalen og platformsreglerne under nogen omstændigheder (herunder men ikke begrænset til marketingaktiviteter), har den ret til at lukke din konto med det samme, og alle relevante resterende aktiver vil tilhøre platform.