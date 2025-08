Bemærk venligst, at under unormale prisudsving og volatile markedsforhold vil systemet træffe yderligere foranstaltninger for at opretholde markedsstabilitet, herunder men ikke begrænset til:

1. Justering af maksimal gearing.

2. Justering af positionsgrænser for forskellige niveauer.

3. Justering af vedligeholdelsesmarginforholdet for forskellige niveauer.