Ovenstående aktiver kan bruges som collateral under Multi-aktivtilstand.Nogle kryptovalutaer bruger trinvise collateral-satser. For eksempel bidrager en holdning på 1 BTC med en sats på 90 % med 0,9 BTC som tilgængelig margin. Den del, der overstiger 1 BTC, anvender en sats på 80 %, så en holdning på 2 BTC bidrager med 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC som tilgængelig margin.
Ovenstående aktiver kan bruges til forpligtelser.1. Når en kryptos gæld overstiger tærsklen for automatisk tilbagebetaling, udløses automatisk tilbagebetaling.2. Ved automatisk tilbagebetaling er tilbagebetalingsbeløbet = nuværende belastning - tærskel for automatisk tilbagebetaling × (1 - automatisk tilbagebetalingsgrad). Et gebyr opkræves baseret på diskonteringssatsen for betalingskryptoen. Hvis du f.eks. skylder 1,000 USDT, og diskonteringssatsen er 90 %, kræves BTC til en værdi af (1,000 / 90 %).3. Renter afregnes hver time baseret på gælden på afregningstidspunktet. Der opkræves ikke renter, hvis forpligtelsen ligger inden for den rentefrie grænse.