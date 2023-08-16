Kvalificeret ansvar Crypto

Ovenstående aktiver kan bruges til forpligtelser.

1. Når en kryptos gæld overstiger tærsklen for automatisk tilbagebetaling, udløses automatisk tilbagebetaling.

2. Ved automatisk tilbagebetaling er tilbagebetalingsbeløbet = nuværende belastning - tærskel for automatisk tilbagebetaling × (1 - automatisk tilbagebetalingsgrad). Et gebyr opkræves baseret på diskonteringssatsen for betalingskryptoen. Hvis du f.eks. skylder 1,000 USDT, og diskonteringssatsen er 90 %, kræves BTC til en værdi af (1,000 / 90 %).

3. Renter afregnes hver time baseret på gælden på afregningstidspunktet. Der opkræves ikke renter, hvis forpligtelsen ligger inden for den rentefrie grænse.