Begivenhedsregler

1. Denne begivenhed er eksklusiv for specielt inviterede brugere, som har modtaget officielle begivenhedsmails eller andre meddelelser fra MEXC.

2. Futures konto nettoindskud skal opfylde begivenhedsbetingelserne i mindst to dage. Gyldigt indbetalingsbeløb på futureskonto = Tilstrømningsbeløb i begivenhedsperioden - Udløbsbeløb i begivenhedsperioden.

3. At fuldføre det specificerede futures handelsvolumen på en enkelt dag betragtes som en succesfuld tjek ind. Efter at have gennemført tjek ind for dagen, kan du opdatere dit tjek ind den næste dag og fortsætte med at tjekke ind. Opdateringer opdateres i henhold til UTC+8 tidszone. Kontinuerlige tjek ind over flere dage vil akkumulere på hinanden følgende tjek ind dage. Belønninger vil blive fordelt baseret på det højeste antal på hinanden følgende tjek ind dage, der er akkumuleret i løbet af begivenhedsperioden og kan ikke stables.

4. Handelsincitamentsbelønninger vil blive beregnet baseret på din futures-handelsvolumen med handelsgebyrer > 0 i løbet af begivenhedsperioden. Handelskrypten er ikke begrænset, og belønninger vil blive fordelt i henhold til det højeste niveau, du er berettiget til at modtage.

5. Eventbelønninger vil blive uddelt i form af bonus til futures-kontoen inden for 3 hverdage efter arrangementets afslutning. Bonussen har en gyldighedsperiode på 7 dage.

6. MEXC forbeholder sig retten til at diskvalificere deltagere fra begivenheden, som engagerer sig i uærlige eller krænkende aktiviteter i løbet af begivenhedsperioden. Disse aktiviteter omfatter masseregistrering af konti for at optjene yderligere bonusser og alle andre aktiviteter forbundet med ulovlige, svigagtige eller skadelige formål, såsom ondsindet volumenspam eller snyd.

7. MEXC forbeholder sig retten til at ændre begivenheden eller dens regler til enhver tid. Hvis der foretages justeringer, vil der ikke blive givet yderligere besked.

8. MEXC forbeholder sig den endelige fortolkningsret til denne begivenhed. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.