Vilkår og betingelser

1. Brugere skal tilmelde sig begivenheden for at være berettiget til belønninger.

2. Kun on-chain-, fiat- og P2P-indskud er medtaget i beregningen.

3. Kun futures-handelsvolumener med gebyrer >0 vil blive talt (undtagen stablecoin-futures som USDC/USDT). Alle handelsstatistikker vil være baseret på tidszonen UTC+8.

4. Underkonti, Market Makers og institutionelle konti er ikke berettiget til at deltage.

5. Belønninger vil blive gennemgået og uddelt inden for 10 arbejdsdage efter arrangementets afslutning. For fysiske belønninger vil vores kundeserviceteam kontakte vinderne direkte for at arrangere levering.

6. Se Futures bonus instruktioner, før du bruger dine bonusser.

7. Deltagere skal strengt overholde servicevilkårene. MEXC forbeholder sig retten til at diskvalificere brugere, der mistænkes for wash trading, masse kontoregistreringer, selvhandel eller markedsmanipulation under begivenheden.

8. MEXC forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for denne begivenhed uden forudgående varsel.

9. MEXC forbeholder sig retten til den endelige fortolkning af denne begivenhed. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.