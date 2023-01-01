countdown-iconBegivenheden slutter om
Deltagere 0

  • Begivenheden starter

    1970-01-01 08:00

  • Begivenheden slutter

    1970-01-01 08:00

  • Uddeling af belønninger

    10 arbejdsdage efter arrangementets afslutning

  • Kun brugere, der ikke har gennemført deres første Futures-handel, kan tilmelde sig denne begivenhed.

Pak julemagien ud med hver eneste æske!

Hvert 0 point giver dig en chance for at låse op for en juleæske med fantastiske belønninger!

Mine point--
          Udfordring om fremskridt for nyankomne
          Jule-leaderboard
          Point i massevis, hver dag, hver uge!
          Udfør bestemte opgaver i løbet af eventperioden for at optjene point!
          0Point
          Tilmeld dig begivenheden
          0Point
          Indbetal ≥ 0USDT inden for syv dage efter registrering
          0Point
          Gennemfør din første Futures-handel
          Ugentlige opgaver

          Futures-handelsdage i denne uge

          - -

          Handelsvolumen for futures i denne uge

          - -

          Est. Point i denne uge

          - -

          Sidst opdateret: -- Hver uge vil kun den højeste pointbelønning fra de ugentlige opgaver, du har udført, blive uddelt automatisk.

          Vilkår og betingelser

          1. Brugere skal tilmelde sig begivenheden for at være berettiget til belønninger.

          2. Kun on-chain-, fiat- og P2P-indskud er medtaget i beregningen.

          3. Kun futures-handelsvolumener med gebyrer >0 vil blive talt (undtagen stablecoin-futures som USDC/USDT). Alle handelsstatistikker vil være baseret på tidszonen UTC+8.

          4. Underkonti, Market Makers og institutionelle konti er ikke berettiget til at deltage.

          5. Belønninger vil blive gennemgået og uddelt inden for 10 arbejdsdage efter arrangementets afslutning. For fysiske belønninger vil vores kundeserviceteam kontakte vinderne direkte for at arrangere levering.

          6. Se Futures bonus instruktioner, før du bruger dine bonusser.

          7. Deltagere skal strengt overholde servicevilkårene. MEXC forbeholder sig retten til at diskvalificere brugere, der mistænkes for wash trading, masse kontoregistreringer, selvhandel eller markedsmanipulation under begivenheden.

          8. MEXC forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for denne begivenhed uden forudgående varsel.

          9. MEXC forbeholder sig retten til den endelige fortolkning af denne begivenhed. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

