Eksempel 1: Masks futures-handelsvolumen på en begivenhedsdag er 80.000.000 USDT, og han rangerede først i handelsvolumen den dag. Hvis vi antager, at den samlede oplåste præmiepulje er 1.000.000 USDT, og handelsdagene for begivenheden er 14 dage, så er den begivenhedsbonus, han vil modtage: Samlet præmiepulje 1.000.000 * 25% /14 dage *15% *2 = 5.357 USDT.<br/>Eksempel 2: Masks futures-handelsvolumen på en begivenhedsdag er 25.000.000 USDT, og han rangerede 1. i handelsvolumen den dag. Hvis han antager, at han ikke opfyldte minimumskravet til handelsvolumen på 40.000.000 USDT for 1. pladsen, men opfyldte minimumskravet til handelsvolumen på 25.000.000 USDT for 3. pladsen, vil han modtage 3. pladsen.
Det højeste antal hot tokens globalt
Vi tilbyder de hurtigste lister, det bredeste udvalg af hot-tokens i futures og justerbar gearing på op til 200x.
Nr. 1 i likviditet globalt
Over 90% af handelspar tilbyder top likviditet, hvilket sikrer stabilitet under ekstreme markedsforhold for at forhindre uventede likvidationer.
Laveste gebyrer på markedet
Nyd godt af de laveste futures-gebyrer på markedet: 0.000% maker og 0.000% taker
1. Denne airdrop position er kun tilgængelig for brugere, der er særligt inviteret af MEXC-officials.
2. Hver bruger kan kun én gang gratis kræve airdrop positionen. Mæglere, institutionelle brugere og subkonti er ikke berettiget til at deltage i denne begivenhed.
3. Alle deltagere skal nøje overholde MEXC's servicevilkår. MEXC forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere fra arrangementet, der deltager i uretmæssige eller voldelige aktiviteter i løbet af arrangementsperioden.
4. MEXC forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for denne begivenhed uden forudgående varsel.