Det højeste antal hot tokens globalt
Vi tilbyder de hurtigste lister, det bredeste udvalg af hot-tokens i futures og justerbar gearing på op til 200x.
Nr. 1 i likviditet globalt
Over 90% af handelspar tilbyder top likviditet, hvilket sikrer stabilitet under ekstreme markedsforhold for at forhindre uventede likvidationer.
Laveste gebyrer på markedet
Nyd godt af de laveste futures-gebyrer på markedet: 0.000% maker og 0.000% taker
1. Denne airdrop position er kun tilgængelig for brugere, der er særligt inviteret af MEXC-officials.
2. Hver bruger kan kun én gang gratis kræve airdrop positionen. Mæglere, institutionelle brugere og subkonti er ikke berettiget til at deltage i denne begivenhed.
3. Alle deltagere skal nøje overholde MEXC's servicevilkår. MEXC forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere fra arrangementet, der deltager i uretmæssige eller voldelige aktiviteter i løbet af arrangementsperioden.
4. MEXC forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for denne begivenhed uden forudgående varsel.