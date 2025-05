ZYPTO

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

NavnZYPTO

RangNo.1308

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning896,457,994

Max Udbud0

Samlet Udbud896,457,994

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.062455797377631656,2024-03-18

Laveste pris0.004707902995839412,2025-04-16

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

