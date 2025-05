ZTX

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

RangNo.1109

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning4,204,949,769

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.4204%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj11.556783050240258,2023-10-16

Laveste pris0.001751707671101052,2025-04-07

Offentlig blockchainARB

Sektor

Social Media

