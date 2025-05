ZPAY

ZoidPay is a crypto liquidity platform enabling instant card issuance for purchases at any merchant & driving adoption to web 3.0 financial services.

NavnZPAY

RangNo.4892

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud700,000,000

Samlet Udbud700,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.8261860917119839,2022-04-26

Laveste pris0.00132948985764703,2025-04-07

Offentlig blockchainEGLD

IndledningZoidPay is a crypto liquidity platform enabling instant card issuance for purchases at any merchant & driving adoption to web 3.0 financial services.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.