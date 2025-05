ZERC

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

NavnZERC

RangNo.1506

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.11%

Cirkulationsforsyning120,000,000

Max Udbud120,000,000

Samlet Udbud120,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj8.260150868374126,2021-11-25

Laveste pris0.02809069306985466,2025-05-10

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.