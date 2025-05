ZENQ

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

NavnZENQ

RangNo.2139

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning163,961,332.66790336

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.3279%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.023865997751161782,2024-10-21

Laveste pris0.000057039167451318,2025-01-19

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

