YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

RangNo.2013

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning512,287,720

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud891,625,000

Cirkulationshastighed0.5122%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5438290931338011,2024-03-22

Laveste pris0.001108546365366424,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

