XEL

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

NavnXEL

RangNo.1289

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)5.50%

Cirkulationsforsyning2,986,017.97468122

Max Udbud18,400,000

Samlet Udbud2,986,017.97468122

Cirkulationshastighed0.1622%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj12.72384266980139,2024-12-01

Laveste pris1.3473090876863139,2025-04-07

Offentlig blockchainXELIS

IndledningXELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.