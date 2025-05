XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10,790.89%

Cirkulationsforsyning246,524

Max Udbud0

Samlet Udbud246,524

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3529.1949659738243,2025-04-22

Laveste pris1408.88233399,2020-03-20

Offentlig blockchainETH

