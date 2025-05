XAR

Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.

NavnXAR

RangNo.1618

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.09%

Cirkulationsforsyning421,186,351.2093391

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.4211%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4905850303654167,2024-04-04

Laveste pris0.004554906858351085,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningArcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.