Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

RangNo.1058

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.21%

Cirkulationsforsyning498,047,202.07

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud723,789,440

Cirkulationshastighed0.498%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.85927372,2021-08-17

Laveste pris0.016919518461443125,2025-04-09

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

