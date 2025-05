WATERSOL

$WATER is the next big memecoin on Solana with a mission to have a net-positive impact on the real world, setting itself apart from other meme coins

NavnWATERSOL

RangNo.5285

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud88,888,872,201

Samlet Udbud88,888,872,201

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.00338149306550744,2024-06-25

Laveste pris0.000005384839271189,2025-02-11

Offentlig blockchainSOL

Indledning$WATER is the next big memecoin on Solana with a mission to have a net-positive impact on the real world, setting itself apart from other meme coins

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.