WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

NavnWALLET

RangNo.1086

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.08%

Cirkulationsforsyning711,163,161.1029674

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud711,163,161.1029674

Cirkulationshastighed0.7111%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.20064258285841255,2022-02-04

Laveste pris0.000638616003044836,2024-05-12

Offentlig blockchainETH

IndledningAmbire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.