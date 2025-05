W3S

Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

RangNo.4784

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.0247045813702391,2024-09-22

Laveste pris0.004278801128783591,2025-05-27

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

