VRTX

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

NavnVRTX

RangNo.853

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.46%

Cirkulationsforsyning525,824,216.42494184

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud996,999,999.9999979

Cirkulationshastighed0.5258%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5347798638381043,2023-11-27

Laveste pris0.03375554965114646,2025-05-21

Offentlig blockchainARB

IndledningVertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.