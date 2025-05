VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

NavnVPT

RangNo.2623

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning118,131,599.7386215

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1181%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.015653767551023726,2025-02-26

Laveste pris0.001405127214020547,2025-05-28

Offentlig blockchainBASE

IndledningVeritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.