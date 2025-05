VPP

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

NavnVPP

RangNo.2835

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning106,988,748

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.2139%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.1726244145680451,2021-11-02

Laveste pris0.000548135892387658,2025-05-25

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.