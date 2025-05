VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

NavnVOXEL

RangNo.913

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)6.78%

Cirkulationsforsyning241,042,480.74096566

Max Udbud300,000,000

Samlet Udbud300,000,000

Cirkulationshastighed0.8034%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.75817201330435,2021-12-16

Laveste pris0.020168643452961734,2025-04-17

Offentlig blockchainMATIC

Sektor

Social Media

