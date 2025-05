VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

NavnVEXT

RangNo.2172

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.06%

Cirkulationsforsyning216,064,539.82999998

Max Udbud300,000,000

Samlet Udbud300,000,000

Cirkulationshastighed0.7202%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.7169465101476871,2023-09-04

Laveste pris0.00272891988299326,2025-04-07

Offentlig blockchainMATIC

IndledningVeloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.