VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

NavnVET

RangNo.44

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0006%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,06%

Cirkulationsforsyning85 985 041 177

Max Udbud86 712 634 466

Samlet Udbud85 985 041 177

Cirkulationshastighed0.9916%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.27821609,2021-04-17

Laveste pris0.00167765732958,2020-03-13

Offentlig blockchainVET

