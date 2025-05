VERT

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

NavnVERT

RangNo.2239

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.11%

Cirkulationsforsyning527,199,617

Max Udbud1,200,000,000

Samlet Udbud1,200,000,000

Cirkulationshastighed0.4393%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.001583643798217505,2025-01-23

Laveste pris0.000454048431274251,2025-02-25

Offentlig blockchainTONCOIN

Sektor

Social Media

