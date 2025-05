UBSN

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

NavnUBSN

RangNo.5430

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud186,462,812,051

Samlet Udbud186,462,812,051

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.003412566698066311,2021-11-11

Laveste pris0,2021-10-18

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

