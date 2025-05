TOX

TOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

NavnTOX

RangNo.4387

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud1,175,693,397.89

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.29917447601183117,2023-07-05

Laveste pris0.000156765408488352,2025-05-19

Offentlig blockchainBSC

IndledningTOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.