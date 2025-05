TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

NavnTOSHI

RangNo.175

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning408.069.300.000

Max Udbud420.690.000.000

Samlet Udbud420.690.000.000

Cirkulationshastighed0.97%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.002272608699207585,2025-01-26

Laveste pris0.000000007906195303,2023-10-09

Offentlig blockchainBASE

IndledningToshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.