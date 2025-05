TKAI

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

NavnTKAI

RangNo.2554

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning75,299,878

Max Udbud300,000,000

Samlet Udbud300,000,000

Cirkulationshastighed0.2509%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.011759856369327245,2024-12-08

Laveste pris0.000394640865417938,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningTAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.