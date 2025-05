SYLO

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

RangNo.1622

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning5,926,355,808.391

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.5926%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.01490919,2021-05-11

Laveste pris0.000431380572120461,2025-05-19

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

